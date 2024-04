Dubai Floods: क्या Cloud Seeding है वजह, कुछ ही घंटों में क्यों डूब गया दुबई?

social media photo

Floods in Dubai : दुनिया में जहां कई देशों और राज्यों में गर्मी तेवर दिखा रही है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates), ओमान (Oman) और बहरीन (Bahrain) में लोग भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। दुबई बाढ से जूझ रहा है। दिलचस्प है कि ये वो इलाके हैं जो अपने सूखे रेगिस्तानों और चिलचिलाती गर्मी के लिए जाने जाते हैं।

This is not video game. This is real life #dubai submerged in rain water #دبي_الان pic.twitter.com/YPqaCUQfDx

This is what happens when you try to f*ck with Mother Nature - she’s gonna f*ck you right back - with bells on! #Dubai pic.twitter.com/BMEIQmJB6M