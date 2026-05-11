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  4. DID THE SIMPSONS REALLY PREDICT THE HANTA VIRUS KNOW THE TRUTH
Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : सोमवार, 11 मई 2026 (17:11 IST)

क्या सच में The Simpsons ने कर दी थी Hantavirus की भविष्यवाणी? Time Traveller जैसा ट्वीट भी वायरल! जानिए वायरल दावे का पूरा सच

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हर कुछ महीनों में इंटरनेट पर Famous Show The Simpsons को लेकर एक ऐसा दावा अचानक वायरल हो जाता है जो लोगों को चौंका देता है, और इस बार चर्चा में है यह बात कि क्या सच में The Simpsons ने पहले ही Hantavirus जैसी किसी घटना की भविष्यवाणी कर दी थी। X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शो के एक पुराने एपिसोड में क्रूज़ शिप पर वायरस आउटब्रेक (Virus Outbreak) जैसा सीन दिखाया गया था, और इसे आज के MV Hondius जहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक बार फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या “predictive programming” का हिस्सा। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा हेल्थ इवेंट, महामारी या वायरल खबर सामने आती है, लोग अक्सर पॉपुलर कल्चर के पुराने शो और फिल्मों को वापस निकालकर उन्हें वर्तमान घटनाओं से जोड़ने लगते हैं, और The Simpsons इस ट्रेंड का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।
 
 
 Bart का क्रूज़ शिप प्लान और असली एपिसोड की कहानी
 
जिस एपिसोड को लेकर पूरा वायरल दावा घूम रहा है वह है Season 23, Episode 19 – “A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again”। इस कहानी में Bart Simpson अपने परिवार के साथ एक लग्जरी क्रूज़ शिप पर छुट्टियां मना रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ बेहद मज़ेदार लगता है—खेल, खाना, घूमना—लेकिन धीरे-धीरे Bart को यह डर सताने लगता है कि छुट्टियां खत्म होने के बाद उसे फिर वही बोरिंग रूटीन लाइफ में लौटना पड़ेगा। इसी डर और जिद में वह एक शरारती प्लान बनाता है, और जानबूझकर ऐसा ड्रामा करता है जिससे लगे कि जहाज पर कोई बड़ी बीमारी या Pandemic फैल गई है ताकि क्रूज़ शिप को क्वारंटीन कर दिया जाए और उसकी छुट्टियां और लंबी हो जाएं। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि पूरी कहानी में कोई असली वायरस नहीं होता, और न ही Hantavirus का कोई सीधा जिक्र है, यह सिर्फ Bart की बचकानी चाल और exaggerated imagination है।


Season 11 में Hantavirus का छोटा सा जिक्र (लेकिन भविष्यवाणी नहीं)
 
एक और वायरल दावा यह भी है कि The Simpsons ने Hantavirus को पहले ही दिखा दिया था, लेकिन असल सच इससे अलग है। Season 11, Episode 6 “Hello Gutter, Hello Fadder” में बहुत ही छोटे से बैकग्राउंड न्यूज सीन में hantavirus का नाम आता है। यह संदर्भ उस समय के वास्तविक 1993 के अमेरिका में हुए आउटब्रेक से जुड़ा था, यानी यह किसी भविष्य की घटना की भविष्यवाणी नहीं बल्कि उस समय की खबर का हल्का सा उल्लेख था। इसे आज के 2026 या किसी नए outbreak से जोड़ना पूरी तरह गलत व्याख्या है।
 
 
"Time Traveller” वाला वायरल ट्वीट भी बना चर्चा का कारण
 
इस पूरे मामले के बीच जून 2022 का एक पुराना X पोस्ट भी अचानक वायरल हो गया, जिसमें एक यूजर ने लिखा था—“2023: Corona ended. 2026: Hantavirus.” अब जब MV Hondius जहाज से जुड़ी खबरें सामने आईं, तो सोशल मीडिया यूजर्स उस पोस्ट को “time traveller prediction” बताने लगे। हालांकि विशेषज्ञों और इंटरनेट विश्लेषकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर हर साल हजारों लोग अलग-अलग भविष्यवाणियां करते रहते हैं, और जब उनमें से कोई बात बाद की किसी घटना से थोड़ी भी मिल जाती है, तो वह वायरल होकर “भविष्यवाणी” का रूप ले लेती है।

 
 MV Hondius केस और असल स्थिति क्या है
 
हाल ही में जिस घटना को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, वह जुड़ी है MV Hondius नाम के एक expedition cruise ship से, जहां कुछ यात्रियों में बीमारी के लक्षण पाए गए और जांच में hantavirus-related infection के कुछ मामलों की पुष्टि या संदेह सामने आया। लेकिन यह स्थिति किसी “global outbreak” जैसी नहीं है, बल्कि एक सीमित जहाज-स्तरीय क्लस्टर है, जिसे मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इसे दुनिया भर में फैल रही महामारी या किसी बड़ी साजिश के रूप में देखना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक localized health incident है।
 
 
 Hantavirus क्या है और कैसे फैलता है
 
Hantavirus एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला rodent-borne virus है, यानी यह मुख्य रूप से चूहों और rats में पाया जाता है। इंसानों में यह तब फैलता है जब वे किसी संक्रमित चूहे की urine, droppings या saliva से दूषित धूल को सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में यह Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) जैसी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि यह बहुत rare होता है और आमतौर पर इंसान से इंसान में नहीं फैलता, इसलिए इसे किसी भी तरह की “planned global outbreak” या टीवी शो की भविष्यवाणी से जोड़ना पूरी तरह गलत और भ्रामक है।
 
 
इंटरनेट पैटर्न: हर बार The Simpsons क्यों याद आता है?
 
हर बड़े इवेंट—चाहे वो महामारी हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई राजनीतिक घटना—के बाद इंटरनेट पर The Simpsons का नाम अचानक ट्रेंड करने लगता है। इसकी वजह यह है कि शो कई दशकों से चल रहा है और इसमें हजारों एपिसोड हैं, जिससे लोग hindsight bias के जरिए पुराने scenes को नई घटनाओं से जोड़ लेते हैं। असल में यह “prediction” नहीं बल्कि एक viral internet pattern है, जहां coincidences को कहानी बनाकर पेश कर दिया जाता है।
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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