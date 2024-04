लेबनान से इसराइल पर हवाई हमला, अमेरिका की ईरान को चेतावनी

Israel news in hindi : ईरान द्वारा इसराइल पर हमले की आशंका के बीच लेबनान से पड़ोसी देश पर हवाई हमला किया गया। हमले में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसराइल भी जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है।

इसराइल डिफेंस फोर्स (IDF) ने दावा किया है कि लेबनान से उत्तरी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया।

Approx. 40 launches were identified crossing from Lebanese territory, some of which were intercepted.



The IDF Aerial Defense Array successfully intercepted 2 Hezbollah explosive UAVs that crossed from Lebanon into Israeli territory earlier this evening. pic.twitter.com/3iAVnEupcO