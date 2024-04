इजराइल ने किया AI का दुरुपयोग, हजारों लोगों को निशाना बनाने का आरोप

Fraud in the name of getting a job: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में नौकरी दिलाने का वादा कर 27 लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी (Fraud) करने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।