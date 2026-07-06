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Written By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 6 July 2026 (14:07 IST)

इंदौर में जलभराव ने यादगार बना दिया शादी का लम्‍हा, दुल्‍हन को गोदी में उठाकर मंडप तक गया दूल्‍हा, वीडियो हुआ वायरल

Indore water
Written By: नवीन रांगियाल
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (14:04 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (14:07 IST)
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इंदौर में इन दिनों मौसम के बदले मिजाज ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं एक शादीशुदा जोड़े के लिए इसे हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में, भारी जलभराव के बीच एक दूल्हा अपनी नई-नवेली दुल्हन को गोद में उठाए नजर आ रहा है।

दरअसल, विदाई के वक्त मंडप के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और अपनी दुल्हन के महंगे लहंगे और खूबसूरत यादों को खराब होने से बचाने के लिए दूल्हे राजा ने बिना वक्त गंवाए उसे गोद में उठा लिया। शादी का यह रोमांटिक और केयरिंग अंदाज अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।

हालांकि यह दृश्‍य इंदौर प्रशासन की लापरवाही की पोल भी खोल रहा है। एक ही बारिश में जल जमाव हो रहा है। कहीं गड्डे हो गए हैं तो जल जमाव ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बारिश ने नगर निगम की मानसून पूर्व की सारी तैयारी की पोल खोल दी है।

क्‍या है पूरा मामला : दरअसल इंदौर में एक शादी थी। उसके कुछ घंटे पहले ही बारिश हुई थी। शादी में तैयार होकर आए मेहमान कपड़े बचाते हुए भोजन स्थल तक जाते नजर आए। इस बीच दुल्हा और दुल्हन ने बरसते पानी में फेरे लिए। मंडप के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसमें कई मेहमानों के जूते-चप्पल भी तैरते नजर आए। फेरे लेने के लिए दुल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक पहुंचाया और फेरे लेने के बाद भी दुल्हन शर्माती हुई दुल्हे की गोद में भोजन स्थल तक पहुंची। बारिश में भीगे इन पलों को दोनों ने मुस्कराते हुए यादगार बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
लेखक के बारे में
नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें
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