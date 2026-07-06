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इंदौर में जलभराव ने यादगार बना दिया शादी का लम्हा, दुल्हन को गोदी में उठाकर मंडप तक गया दूल्हा, वीडियो हुआ वायरल
इंदौर में इन दिनों मौसम के बदले मिजाज ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं एक शादीशुदा जोड़े के लिए इसे हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में, भारी जलभराव के बीच एक दूल्हा अपनी नई-नवेली दुल्हन को गोद में उठाए नजर आ रहा है।
दरअसल, विदाई के वक्त मंडप के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और अपनी दुल्हन के महंगे लहंगे और खूबसूरत यादों को खराब होने से बचाने के लिए दूल्हे राजा ने बिना वक्त गंवाए उसे गोद में उठा लिया। शादी का यह रोमांटिक और केयरिंग अंदाज अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
हालांकि यह दृश्य इंदौर प्रशासन की लापरवाही की पोल भी खोल रहा है। एक ही बारिश में जल जमाव हो रहा है। कहीं गड्डे हो गए हैं तो जल जमाव ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बारिश ने नगर निगम की मानसून पूर्व की सारी तैयारी की पोल खोल दी है।
क्या है पूरा मामला : दरअसल इंदौर में एक शादी थी। उसके कुछ घंटे पहले ही बारिश हुई थी। शादी में तैयार होकर आए मेहमान कपड़े बचाते हुए भोजन स्थल तक जाते नजर आए। इस बीच दुल्हा और दुल्हन ने बरसते पानी में फेरे लिए। मंडप के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसमें कई मेहमानों के जूते-चप्पल भी तैरते नजर आए। फेरे लेने के लिए दुल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक पहुंचाया और फेरे लेने के बाद भी दुल्हन शर्माती हुई दुल्हे की गोद में भोजन स्थल तक पहुंची। बारिश में भीगे इन पलों को दोनों ने मुस्कराते हुए यादगार बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
दरअसल, विदाई के वक्त मंडप के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और अपनी दुल्हन के महंगे लहंगे और खूबसूरत यादों को खराब होने से बचाने के लिए दूल्हे राजा ने बिना वक्त गंवाए उसे गोद में उठा लिया। शादी का यह रोमांटिक और केयरिंग अंदाज अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
हालांकि यह दृश्य इंदौर प्रशासन की लापरवाही की पोल भी खोल रहा है। एक ही बारिश में जल जमाव हो रहा है। कहीं गड्डे हो गए हैं तो जल जमाव ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बारिश ने नगर निगम की मानसून पूर्व की सारी तैयारी की पोल खोल दी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले- चाहूं तो सबको खत्म कर दूं.. ईरान ने भी किया तीखा पलटवार
US President Donald Trump's threat to Iran : ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हम चाहें तो एक बार में ही सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि यदि सभी को मार देंगे तो फिर वार्ता के लिए कौन बचेगा? ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी तीखा पलटवार किया है। ईरान ने कहा है कि न उनकी कोई सभ्यता है और न सम्मान है।
अमित शाह के दौरे से पहले कोलकाता में बवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का चबूतरा तोड़ा, मामले पर क्या बोली भाजपा?
Union Home Minister Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ममता बनर्जी ने संभाली TMC की कमान, बागी नेताओं को दी चुनौती, बोलीं- मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा...
Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान संभाल ली है। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने बागियों और भाजपा पर तीखा हमला बोला और चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी कार्यालय तक को लेकर कई बड़े आरोप लगाए। टीएमसी के 80 में से ज्यादातर विधायकों के ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में अलग गुट बनाने और लोकसभा सांसदों के भी अलग गुट के बावजूद ममता बनर्जी अडिग हैं। ममता का कहना है कि मुझे रोकने के लिए उनको मुझे मारना पड़ेगा।
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