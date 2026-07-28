Top News : पेपर लीक संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा, ट्रंप की ईरान को चेतावनी

Top News 28 July : संसद में आज पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा होगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर सभी FIR वापस लेने से इनकार किया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिला।

संसद में आज पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा

संसद में गतिरोध समाप्त होने के बाद लोकसभा में आज परीक्षा में सुधारों से जुड़े विधेयक पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने जरूरत पड़ने पर इससे अधिक समय देने की बात कही है। विधेयक पर चर्चा के दौरान बांसुरी स्वराज, सायोनी घोष जैसे युवा चेहरे सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। वहीं, विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार पर हमले की जिम्मेदारी संभालेंगे। सपा की ओर से अखिलेश यादव, तृणमूल से महुआ मोइत्रा चर्चा में हिस्सा लेंगे।

जंतर-मंतर आंदोलन में कार्रवाई जारी रहेगी

जंतर-मंतर पर चले 36 दिन के आंदोलन और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दर्ज सभी एफआईआर वापस नहीं होंगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल वे मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो पुलिस या राज्य की ओर से दर्ज किए गए हैं। निजी शिकायतों के आधार पर दर्ज एफआईआर संबंधी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

ट्रंप की ईरान को चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हालिया सैन्य हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर हमले रोकने और बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के बीच नया युद्धविराम समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है।

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं : गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिजिटल कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। अब गडकरी मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स और गूगल कंपनी के खिलाफ सिविल सुट दायर कर सकते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड समेत 10 मेडल

ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत अब तक 2 गोल्ड समेत 10 मेडल जीतकर तालिका में 8वें स्थान पर है। शर्मिला धनकर ने महिलाओं के शॉट पुट एफ57 स्पर्धा में 9.81 मीटर गोला फेंका और भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता। भारोत्तोलक वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। सर्वेश कुशारे राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।