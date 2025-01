Saif Ali Khans Attacker Seen On CCTV In Building Staircase : बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध शख्स की पहली तस्वीर सामने आई है। आरोपी रात ढाई बजे छठी फ्लोर पर नीचे उतरता दिखा। सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया था। घटना मुंबई के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर बुधवार देर रात करीब 2.30 बजे हुई।