General VK Singh is the Governor of Mizoram: पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह (VK Singh) ने गुरुवार को मिजोरम के नए राज्यपाल (Governor) के रूप में शपथ ली। मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से सिंह 25वें राज्यपाल बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने हरि बाबू कंभमपति की जगह ली जिन्हें ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।