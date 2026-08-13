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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (18:36 IST)

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर को छेड़ने वाला निकला हत्यारा, जेल में किया था जिक्र, 11 साल बाद खुलासा

akil khan
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (18:36 IST)
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खजराना थाना पुलिस ने हाल ही में 11 साल पुराने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में तीन आरोपी शामिल थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे की मौत हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

इसमें सबसे हैरतअंगेज खुलासा हुआ है कि इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर को छेड़ने वाले एक आरोपी को भी पुलिस ने एक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अकील खान उर्फ नाईट्रा और मोहम्मद आरिफ उर्फ महुआ को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि तीसरे आरोपी परवेज की मौत हो चुकी है।

2025 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को छेड़ा था: बता दें कि दिसंबर 2025 में इंदौर में महिला क्रिकेट मैच हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल हुई थी। एक ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर इंदौर घूमने निकली थीं। इस दौरान अकील खान उर्फ नाईट्रा ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आहत होकर ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर ने छेड़छाड़ की घटना पर दुख जताते हुए एक वीडियो बनाया। जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसके वायरल होने के बाद अकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

जेल में किया था हत्या का जिक्र : इंदौर जेल के बैरक में अकील का एक कैदी से विवाद हो गया था। इस दौरान अकील ने कैदी को धमकाते हुए एक हत्या का जिक्र किया। कुछ दिन बाद कैदी जमानत पर जेल से बाहर आया। इसके बाद कैदी से हत्या की बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले इस मामले में आरिफ को गिरफ्तार किया। फिर अकील को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई।

2015 में हुई थी हत्‍या: पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी अकील और आरिफ ने एक 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या कबूल की। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 17 अप्रैल 2015 को खजराना बायपास के पास नाबालिग कृष्णा की हत्या हुई थी। पुलिस पूछताछ में आगे यह भी सामने आया कि वारदात के समय कृष्णा ने सोने का लॉकेट पहन रखा था। जिसे पाने के लिए तीनों आरोपियों ने कृष्णा को मार दिया था। 
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