गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
Written By समय ताम्रकर
Last Modified: गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (16:50 IST)

प्रकृति के रंग, प्रताप शिंदे के संग: इंदौर में लगेगी ‘वाइल्ड लाइफ एंड नेचर’ फोटोग्राफी प्रदर्शनी

Pratap Shinde
इंदौर के कला प्रेमियों और फोटोग्राफी शौकीनों के लिए यह सप्ताह बेहद खास होने वाला है। मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफर प्रताप शिंदे अपनी शानदार तस्वीरों की प्रदर्शनी 25 और 26 अक्टूबर को कलाकक्ष स्टूडियो (स्कीम 140) में लगाने जा रहे हैं। यह प्रदर्शनी हर रोज सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी और प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा।
 
इस प्रदर्शनी में प्रकृति की सुंदरता, जंगली जीवन के अद्भुत क्षण और पर्यावरण की विविध झलकियों को बेहद संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रदर्शित किया जाएगा। हर तस्वीर में न केवल कैमरे की कुशलता बल्कि फोटोग्राफर की भावनाओं और प्रकृति के प्रति प्रेम की झलक भी देखने को मिलेगी।
 
प्रताप शिंदे ने इस प्रदर्शनी को अपनी स्वर्गीय पत्नी जया शिंदे को समर्पित किया है। वे कहते हैं— “यह प्रदर्शनी मेरे जीवनसाथी जया को समर्पित है, जिन्होंने हर यात्रा में मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे कैमरे की हर क्लिक में उनका साथ और स्नेह शामिल है।”
 
प्रदर्शनी के पहले दिन अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहेंगी। उद्घाटन समारोह में देवास विधायक गायत्री राजे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली, एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय, क्रिएटिव फोटोग्राफर तनवीर फारूकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यशवंत म्हाडिक और न्यायाधीश डॉ. आरिफ पटेल शामिल होंगे। इन सभी हस्तियों की मौजूदगी प्रदर्शनी के महत्व को और बढ़ाएगी।
 
प्रताप शिंदे का फोटोग्राफी से रिश्ता करीब 35 वर्षों पुराना है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे हिमालय क्षेत्र की कई बार यात्राएं की हैं। कर्नाटक सहित कई प्रदेशों के जंगल में यात्राएं की हैं और वहां की दुर्लभ वन्य जीवन झलकियों को अपने कैमरे में कैद किया है।
 
उनकी कलात्मक दृष्टि और तकनीकी निपुणता के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें UNICEF, WHO, UNESCO और Japan Airlines जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अवॉर्ड शामिल हैं।
 
प्रताप शिंदे का कहना है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सिर्फ सुंदर तस्वीरें दिखाना नहीं, बल्कि लोगों में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वे कहते हैं “आज के दौर में इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी तस्वीरें इस दूरी को कम करें और लोग समझें कि जंगल, जानवर और पर्यावरण हमारी जीवनरेखा हैं।”
 
• स्थान: कलाकक्ष स्टूडियो, स्कीम 140, आनंद वन-1, पुराने पासपोर्ट ऑफिस के पास, इंदौर
• तिथि: 25 एवं 26 अक्टूबर 2025
• समय: सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक
• प्रवेश: नि:शुल्क
