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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (12:41 IST)

इंदौर की सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट ने चलाई बुलेट, सोशल मीडिया ने कहा जय वीरू की जोड़ी

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (12:41 IST)
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मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट ने शनिवार को इंदौर में बुलेट पर सवार होकर शहर के विकास का जायजा लिया। दोनों मंत्रियों ने लव-कुश चौराहे पर बने राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, जिसका जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकार्पण करेंगे।

दोनों नेता आर्थिक राजधानी इंदौर के ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार परखने के लिए निकले थे। इनका वीडियो और तस्‍वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और लोग इन्‍हें जय वीरू की जोडी बता रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बाइक का हैंडल थामा, जबकि पीछे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बैठे नजर आए। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने इंदौर के लव-कुश चौराहे पर पहुंचकर प्रदेश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का बारीकी से निरीक्षण किया।

बाइक पर सवार होकर मंत्रियों ने पूरे ब्रिज का जायजा लिया और इसकी खूबियों को परखा। इस दौरान उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला, संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार और कलेक्टर शिवम वर्मा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लव-कुश चौराहे पर तैयार हुआ यह डबल डेकर फ्लाईओवर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे इंदौर और सांवेर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ-साथ शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही इसका भव्य लोकार्पण करेंगे। यह ब्रिज न सिर्फ रोजाना के आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि आगामी सिंहस्थ के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बेहद मददगार साबित होगा।

बता दें कि फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मौके पर पहुंचकर विशाल डोम, मंच, बिजली व्यवस्था, साउंड सिस्टम और लोकार्पण शिलालेख लगाने के पुख्ता निर्देश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से लाखों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी और विकास के बढ़ते कदमों में इंदौर एक और मील का पत्थर जोड़ेगा।
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