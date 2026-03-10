मंगलवार, 10 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. father of his daughters, who were harassed, was getting them married, but the administration stopped him
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 10 मार्च 2026 (16:13 IST)

छेड़छाड़ से परेशान बेटियों की पिता कर रहा था शादी, प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाह

father of his daughters
एक तरफ बेटियां छेड़छाड़ से परेशान तो दूसरी तरफ पिता उनकी कम उम्र में कर रहा था शादी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेटियां क्‍या करें। पिता ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, ऐसे में प्रशासन को बीच में आकर बाल विवाह रूकवाया। मामला इंदौर का है।

दअरसल, पड़ोसी गांव के एक युवक की हरकतों से तंग आकर पिता ने नाबालिग बेटी की शादी कराने की तैयारी कर ली थी। हालांकि समय रहते महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर बाल विवाह रुकवा दिया। अब शिकायत पर पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

क्‍या है पूरा मामला : बता दें कि चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना मिली कि बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम चिकलोंड़ा में दो लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है। शिकायत मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्‍हा के मार्गदर्शन में जिलास्तरीय दल तत्काल गांव पहुंचा। जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में बाल विवाह रोकथाम को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दल में शामिल उडऩदस्ता सदस्य महेंद्र पाठक, चाइल्ड हेल्पलाइन के फूलसिंह कारपेंटर और अमन ने परिजनों से बातचीत की। जांच में सामने आया कि बड़ी बेटी बालिग है, जबकि दूसरी की उम्र महज 16 वर्ष है। परिवार आर्थिक और सामाजिक दबाव के चलते नाबालिग बेटी की भी शादी कराने जा रहा था।

यह थी शादी की वजह : पूछताछ में पिता ने जो वजह बताई वह और भी चौंकाने वाली थी। परिजनों के मुताबिक पास के गांव का एक युवक लगातार लडक़ी को परेशान कर रहा था। वह रास्ते में छेड़छाड़ करता, धमकाता और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों के कारण लडक़ी स्कूल तक नहीं जा पा रही थी और इसी वजह से वह परीक्षा भी नहीं दे सकी। कुछ दिन पहले आरोपी युवक ने लडक़ी के घर पर पथराव तक कर दिया था, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। परिवार ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना। अंतत: मजबूरी में पिता ने बेटी की कम उम्र में शादी करने का फैसला कर लिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने परिवार को कानून और बालिका के भविष्य के बारे में समझाया। समझाइश के बाद परिजनों ने नाबालिग बेटी का विवाह तत्काल निरस्त कर दिया, वहीं प्रशासन ने अब मनचले युवक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। थाना प्रभारी बेटमा के माध्यम से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि वह दोबारा लडक़ी को परेशान करता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
CBSE Board Exams में म्यूजिकल सरप्राइज, गणित के पेपर पर क्यूआर कोड स्कैन किया तो बज उठा ब्रिटिश पॉप गाना

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिनरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ‘अटूट’ समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोल

भारतीय टीम की जीत के जश्‍न पर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे, 10 लोग घायल, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने किया कंट्रोलटी20 वर्ल्‍ड कप में भारत की जीत के बाद हो रहे जश्‍न से उज्‍जैन में तनाव हो गया। जश्‍न के दौरान आतिशबाजी की गई थी। इसी बीच हुई हिंसा में 10 लोग घायल हो गए। मामला उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में का है। यहां भारत की जीत के बाद जश्‍न में आतिशबाजी की जा रही थी।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतक्या है 'NERO' कॉमिक की कहानी

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्या

Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्याश्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई। चीता 'ज्वाला' ने 9 मार्च को 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इससे पहले भी ज्वाला और अन्य मादा चीतों ने कूनो की धरती पर शावकों को जन्म दिया है, जो यह दर्शाता है कि विदेशी चीते भारतीय वातावरण में खुद को अच्छी तरह ढाल रहे हैं।

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?

ईरान की 165 मासूम बच्चियों का हत्यारा कौन, इस रिपोर्ट का दावा चौंका देगा, इजरायल ने नहीं तो किसने किया था हमला?ईरान में हुए हमले में 165 मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। इस बीच एक नया चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में बच्‍चियों के स्‍कूल पर हमला इजरायल ने नहीं, बल्‍कि अमेरिका ने किया था। हालांकि अमेरिका ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया था।

और भी वीडियो देखें

CBSE में म्यूजिकल सरप्राइज, गणित के पेपर पर क्यूआर कोड स्कैन किया तो बज उठा ब्रिटिश पॉप गाना

CBSE में म्यूजिकल सरप्राइज, गणित के पेपर पर क्यूआर कोड स्कैन किया तो बज उठा ब्रिटिश पॉप गानाकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की गणित परीक्षा में एक ऐसी घटना घटी जिसने छात्रों और सोशल मीडिया को हैरान कर दिया है। 9 मार्च को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र पर छपे एक क्यूआर कोड (QR Code) ने उस वक्त हलचल मचा दी, जब उसे स्कैन करने पर गणित के सवालों के बजाय ब्रिटिश गायक रिक एस्टली का मशहूर गाना "नेवर गोना गिव यू अप" (Never Gonna Give You Up) चलने लगा।

छेड़छाड़ से परेशान बेटियों की पिता कर रहा था शादी, प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाह

छेड़छाड़ से परेशान बेटियों की पिता कर रहा था शादी, प्रशासन ने रूकवाया बाल विवाहएक तरफ बेटियां छेड़छाड़ से परेशान तो दूसरी तरफ पिता उनकी कम उम्र में कर रहा था शादी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेटियां क्‍या करें। पिता ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, ऐसे में प्रशासन को बीच में आकर बाल विवाह रूकवाया। मामला इंदौर का है।

जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर पुरुषों ने सोलर कुकिंग कर मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर पुरुषों ने सोलर कुकिंग कर मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवसजिम्मी एंड जनक मगिलिगन फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने पिछले 15 की तरह आज 8 मार्च 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस गांव सनावदिया स्थित जिम्मी मगिलिगन सेंटर पर मनाया। कार्यक्रम सामूहिक प्रार्थना और जनक दीदी द्वारा सभी के कल्याण के बहाई प्रार्थना और उनके आंगन में लगे सिन्दूर से सभी को रंगपंचमी का तिलक लगाकर शुरू किया।

नरेन्द्र मोदी से वसुंधरा की मुलाकात के मायने? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है

नरेन्द्र मोदी से वसुंधरा की मुलाकात के मायने? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला हैVasundhara Raje meeting with Modi: राजस्थान की पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे ने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर परिवार सहित मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद राज्य में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com