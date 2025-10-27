ऑस्‍ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों को छेड़ने वाले अकील पर लगेगी रासुका, इंदौर की छवि खराब करने से चिढ़े लोग

इंदौर में महिला विश्व कप खेलने आई दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अकील पर रासुका लगाई जाएगी। उसने प्‍लेयर्स से बदसलूकी की थी, जिसके बाद यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया है। इंदौर के नागरिक इस आदतन अपराधी से बुरी तरह से चिढे हुए हैं, लोगों का कहना है कि इस एक शख्‍स ने कई देशों में भारत और इंदौर की छवि को खराब किया।बता दें कि अकील एक आदतन अपराधी है, इस पर 8 मामले दर्ज हैं। प्रशासन अब आरोपी के खिलाफ रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हालांकिअ अकील मूल रूप से कोलकाता है और इंदौर में रहकर पेंटिंग का काम करता रहा है।महिला विश्व कप क्रिकेट मैच के लिए इंदौर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ कर शहर का नाम खराब करने वाले आरोपी अकील पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एमआईजी पुलिस ने आरोपी अकील (निवासी आजाद नगर) को घटना के तुरंत बाद कल ही गिरफ्तार कर लिया था।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि आरोपी अकील एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और प्राणघातक हमले जैसे गंभीर अपराधों के आठ प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं।पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है और कुछ समय मुंबई में भी रहा है। फिलहाल वह इंदौर के आजाद नगर में किराए के मकान में रहता था और पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता सिलाई-कढ़ाई का काम करते हैं। आरोपी के इस कृत्य के कारण इंदौर का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन अब आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। आरोपी पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। चूंकि उसके खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक प्रकरण खजराना थाने में दर्ज हैं, इसलिए वहीं से रासुका का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।Edited By: Navin Rangiyal