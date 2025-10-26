रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (22:12 IST)

Indore : ट्रकों की ओवरटेकिंग में बीच में फंसी कार, बाल-बाल बचा परिवार

Indore
यातायात के नियमों को ताक पर रखकर ट्रक अंधाधुध गति से दौड़ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व ही एयरपोर्ट रोड ट्रक ने रोड पर मौत का तांडव किया। अब ऐसा ही हादसा सामने आया बेस्ट प्राइस के सामने बायपास पर। यहां 2 ट्रकों की ओवरटेक में एक कार बीच में आ गई।

ट्रक ने ओवरटेकिंग में न सिर्फ कार को टक्कर मारी, बल्कि लापरवाही दिखाते हुए कार को दोनों ट्रकों के बीच में ले लिया।  हालांकि यह गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। कार में सवार दुर्गा पटेल ने रोते हुए बताया कि वे देवास से इंदौर आए थे।

उन्होंने बताया कि ट्रक ने पहले साइड से उनकी कार को टक्कर मारी। परिवार में सफर कर रही बच्ची के चेहरे से दुघर्टना की भयावहता बता रही थी।

बच्ची ने बताया कि उनके पापा ने सोचा कि ट्रक रुक जाएंगे लेकिन उनकी कार दोनों ट्रकों के बीच उनकी कार आ गई। कार का इंजन बुरी तरह से डैमेज हो गया। पेट्रोल रिसने से कार में आग लग गई। हालांकि बेस्ट प्राइस में तैनात गार्ड्‍स ने कार की आग को बुझा दिया। Edited by : Sudhir Sharma  
