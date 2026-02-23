tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी

तेजस लड़ाकू विमान के निर्माता हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने विमान के क्रैश होने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी। HAL ने कहा कि समकालीन लड़ाकू विमानों के बीच 'एलसीए तेजस' (LCA Tejas) का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक आधिकारिक बयान में HAL ने कहा क HAL हाल ही में LCA तेजस की घटना पर आई मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेता है और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देना चाहता है। LCA तेजस के क्रैश होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। संबंधित घटना जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी दिक्कत थी।

HAL acknowledges the recent media reports on the LCA Tejas incident and wishes to provide factual clarification. There has been no reported crash of the LCA Tejas. The event in question was a minor technical incident on ground. — HAL (@HALHQBLR) February 23, 2026 तेजस की खासियतें और निर्माण तेजस लड़ाकू विमान को एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया जाता है।

मल्टी-रोल फाइटर: तेजस एक सिंगल-इंजन वाला मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है। क्षमता: यह अत्यधिक खतरे वाले हवाई वातावरण में काम करने में सक्षम है। इसे हवाई सुरक्षा (Air Defence), समुद्री टोही (Maritime Reconnaissance) और स्ट्राइक भूमिकाओं के लिए तैयार किया गया है।

बयान में आगे कहा गया कि "मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत इस मुद्दे का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है और HAL त्वरित समाधान के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) के साथ मिलकर काम कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्‍स में यह जानकारी थी कि इस महीने की शुरुआत में एक अग्रिम एयरबेस पर रनवे से आगे निकल जाने (Overshooting) के कारण भारतीय वायु सेना के एक तेजस लड़ाकू विमान के एयरफ्रेम को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि, इन रिपोर्ट्स में यह जानकारी नहीं दी गई थी कि यह घटना किस जगह हुई।