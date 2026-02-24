AI Summit Protest: राहुल गांधी ने उदय भानु को बताया बब्बर शेर, भाजपा का पलटवार

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने ‘COMPROMISED PM’ के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और IYC के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत - सच और संविधान हमारे साथ हैं।

गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप

इस बीच भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए यह साजिश रची थी। AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने के लिए उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी थी... न्यायालय ने उदय भानु चिब की 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है।



क्या है पूरा मामला? दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर “COMPROMISED PM” लिखी टी-शर्ट के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक रंग ले गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान की प्रतिलिपि नहीं पढ़ी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी हैं। भारत का हर नागरिक संविधान का पालन करता है क्योंकि यही सूत्र भारतीयों को एक दूसरे से बांधता है।

