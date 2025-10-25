शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
लो अब स्‍विमिंग पूल का काम भी अधर में, भड़के महापौर, कहा- ये लास्‍ट वारनिंग है

इंदौर के नेहरू पार्क में स्‍थित स्‍विमिंग पूल की मरम्‍मत और जीर्णाद्धार का काम पिछले 6 महीने देरी से चल रहा है। इसका काम अप्रैल में पूरा होना था, लेकिन अक्‍टूबर खत्‍म होने को आया है और काम अधूरा है। इस पर महापौर पुष्‍यमित्र भार्गव इस प्रोजेक्‍ट के कर्ताधर्ता पर भडक उठे हैं, उन्‍होंने कहा कि ये आखिरी चेतावनी है, काम पूरा जल्‍दी करे

बता दें कि इंदौर प्रशासन के कई प्रोजेक्‍ट देरी से चल रहे हैं। एक तरफ जहां 8 महीनों के बाद भी बीआरटीएस नहीं टूटा, वहीं मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट का कई हिस्‍सा भी अब तक अधूरा है। अब सामने आया कि नेहरू पार्क का स्‍विमिंग पूल के जीर्णोद्धार का काम भी देरी से चल रहा है।   

बता दें कि नेहरू पार्क स्थित स्विमिंग पूल के जीर्णोद्धार कार्य में 6 महीने की देरी हो गई है। अप्रैल तक पूरा होने वाला 4 करोड़ का यह प्रोजेक्ट अक्टूबर के अंत में भी अधूरा है। महापौर ने अधिकारियों को काम की दैनिक प्रगति रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।

क्‍या है पूरा प्रोजेक्‍ट : इंदौर के नेहरू पार्क में बन रहे स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी के काम में हो रही लेटलतीफी पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नाराजगी जताई है। जिस स्विमिंग पूल का काम अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाना था, वह अक्टूबर तक भी अधूरा है। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल के जीर्णोद्धार का यह कार्य करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इसका ठेका भोपाल की एक कंपनी को दिया गया है। पुराने पूल को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।

तय की नई समय सीमा : महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने काम की गति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा, "नेहरू पार्क परिसर शहर के बीचोंबीच है और यह स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स की दृष्टि से व लाइब्रेरी अध्ययन की दृष्टि से आम जनता के लिए बहुत जरूरी है।" उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ दिसंबर तक पूर्ण कर जनता के लिए प्रारंभ किए जाएं। महापौर ने अधिकारियों को कार्य की दैनिक प्रगति रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए, ताकि परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो सके।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी सुविधाएं : बता दें कि इस जीर्णोद्धार के बाद पूल अंतरराष्ट्रीय मानकों का हो जाएगा। इसमें वाटरप्रूफ टाइल्स और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यहां दो फिल्टर प्लेट की विशेष व्यवस्था की जा रही है, जो पूरे प्रदेश में कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा, नई बिल्डिंग में डाइविंग टॉवर, चेंजिंग रूम, शॉवर रूम भी बनाए जा रहे हैं। नई बिल्डिंग में ऊपरी हिस्से पर दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी।
