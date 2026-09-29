क्या बताऊं तुम्हें
क्या बताऊं तुम्हें रात कैसे कटी
रातभर सिर्फ तुमको गाते रहे...
कोई था भी नहीं मुझे सुनने वाला
चांद-तारों को नगमे सुनाते रहे।
गाते-गाते फिर सवेरा हुआ
मेरी धरती का आंचल गीला हुआ,
रातभर नीले अंबर में रोया कोई
ओस की बूंदें ये कहानी सुनाती रही।
क्या बताऊं तुम्हें रात कैसे कटी
रातभर सिर्फ तुमको गाते रहे...।
फिर पूरवा पवन धीरे से बह गई
फूल-कलियों से ये दास्तां कह गई
दिल की किताब पर जिसको अश्कों से लिखकर,
गीत-गजलों के अश्रु लुटाते रहे।
क्या बताऊं तुम्हें रात कैसे कटी
रातभर सिर्फ तुमको गाते रहे...।