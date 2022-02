धंधा पानी कैसा है : मजेदार जोक

दो व्यापारियों ने 10 दिन में अंग्रेजी सीखने वाली कोचिंग क्लास ज्वाइन की !





10 दिन बाद :--





पहला :-



How is Buisness and Water ?

(धंधा पानी कैसा है )





दूसरा :--



No Asthma brother !

( दम नहीं है भाई )