Alia Jokes : जरूर पढ़ें मस्त जोक्स

नेताजी भाषण देते हुए : There is no word like impossible in my dictionary !!!



Alia : अब बोलने का क्या फायदा नेताजी ???



जब खरीदी थी तभी check कर लेना चाहिए था न

पप्पू आलिया से – तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो ?



आलिया ने जवाब दिया – मैं 5 सेब खा सकती हूँ खाली पेट...



पप्पू – गलत , तुम सिर्फ 1 सेब खा सकती हो क्यूंकि जब तुम दूसरा सेब खाओगी तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा !

आलिया: Wow superb joke. मैं अपने Friends को सुनाऊँगी...

आलिया अपने Friends से – तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो ?

Friend – मैं 8 सेब खा सकती हूँ।

आलिया– पागल, अगर तू 5 बोलती तो तुझे मस्त joke सुनाती !!