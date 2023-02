प्रेगनेंसी में पालथी मारकर बैठना कितना सुरक्षित है या असुरक्षित

Causes of heart attack in youth: कई बार डांस करते हुए तो कई बार पैदल वॉक करते हुए भी लोगों को दिल के थमने पर मरते हुए देखा गया है। दरअसल, डॉक्‍टरों के साथ एक लंबी बातचीत में सामने आया है कि एक्‍सरसाइज करते हुए या किसी दूसरी तरह की फिजिकल एक्‍टिविटी करते समय अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो इसमें जिन लोगों की मौत हो जाती है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण Arrhythmia (irregular heartbeat) है।