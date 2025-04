इन 6 तरह के लोगों को परेशान कर सकता है गर्मी का मौसम, जानिए बचने के इंस्टेंट टिप्स

how to treat heat stroke in hindi: भारत में गर्मियों का मौसम हर साल और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। 2025 में भी मौसम विभाग (IMD - Indian Meteorological Department) ने हीटवेव अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के अनुसार, कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है।