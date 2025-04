लिवर में चर्बी जमा सकते हैं ये 10 फूड्स, क्या आप भी कर रहे हैं इनका सेवन? जानिए फैटी लिवर की समस्या से शरीर को क्या नुक्सान होता है, किन किन चीजों से करना चाहिए परहेज?

What not to eat in Fatty Liver: आजकल फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गलत खान-पान, अनियमित जीवनशैली और कम शारीरिक एक्टिविटी के कारण लिवर में चर्बी जमने लगती है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो फैटी लिवर लिवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर और अन्य जटिल समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में, यह जानना जरूरी है कि लिवर में फैट बढ़ने से क्या होता है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इस लेख में हम आपको उन 10 फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा सकते हैं।

1. ज्यादा ऑयली और फ्राइड फूड्स

अगर आप ज्यादा तली-भुनी चीजें खाते हैं, तो लिवर में फैट जमने का खतरा बढ़ जाता है। डीप फ्राई फूड्स जैसे समोसा, पकौड़े, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स में अनहेल्दी फैट और ट्रांस फैट होते हैं, जो लिवर की कार्यक्षमता को कमजोर बना सकते हैं। इससे लिवर में सूजन और टॉक्सिन्स का जमाव हो सकता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या गंभीर हो सकती है।

2. ज्यादा मीठा और शुगर युक्त फूड्स

अगर आप चीनी (Sugar) और मिठाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं, तो यह आपके लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा शुगर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलकर लिवर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। इससे नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) होने का खतरा बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स, केक, कुकीज, कैंडी, आइसक्रीम और जूस जैसी चीजों से बचना जरूरी है।

3. ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स

आजकल लोग पैकेट बंद खाने की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये लिवर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड और रेडी-टू-ईट स्नैक्स में प्रिजरवेटिव्स और हाई लेवल ऑफ सोडियम होता है, जो लिवर की कार्यक्षमता को कमजोर कर सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थ लिवर में फैट जमा कर उसे डैमेज कर सकते हैं।

4. रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट

रेड मीट (गोमांस, पोर्क, मटन) और प्रोसेस्ड मीट (सॉसेज, सलामी, हॉट डॉग) में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, जो लिवर को डैमेज कर सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाकर लिवर पर अधिक दबाव डालता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या और गंभीर हो सकती है। अगर आप लिवर हेल्दी रखना चाहते हैं, तो रेड मीट की जगह हेल्दी प्रोटीन जैसे दालें, सोया और अंडे का सफेद भाग खाएं।

5. अल्कोहल (शराब) का अधिक सेवन

शराब लिवर के लिए जहर के समान होती है। ज्यादा शराब पीने से लिवर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और लिवर में सूजन व चर्बी जमा होने लगती है। यह अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (AFLD) को जन्म देता है, जो धीरे-धीरे लिवर सिरोसिस और लिवर फेल्योर तक पहुंच सकता है। अगर आप लिवर हेल्दी रखना चाहते हैं, तो शराब से पूरी तरह दूरी बनाएं।

6. ज्यादा नमक वाला खाना

ज्यादा नमक (Sodium) का सेवन भी लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है। नमक की अधिक मात्रा लिवर में सूजन पैदा कर सकती है और शरीर में पानी रोककर फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा सकती है। चिप्स, अचार, प्रोसेस्ड फूड, सूप और पैकेट वाले नमकीन स्नैक्स में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए।

7. व्हाइट ब्रेड और मैदा से बनी चीजें

मैदे से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और पास्ता में बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो लिवर में फैट जमा करने का कारण बनता है। मैदा फाइबर से रहित होता है और जल्दी पचकर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। इसलिए, सफेद ब्रेड की जगह होल ग्रेन ब्रेड या मल्टीग्रेन आटा अपनाएं।

8. ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन

अगर आप फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स से परहेज करें। दूध, मक्खन, पनीर और क्रीम में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जो लिवर में फैट बढ़ा सकता है। अगर आप डेयरी का सेवन करना चाहते हैं, तो लो फैट दूध और दही का उपयोग करें।

9. कैफीन युक्त ड्रिंक्स (कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स)

कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो लिवर पर दबाव डाल सकता है। इसके अलावा, कई एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, जो लिवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ज्यादा कैफीन वाले पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें।

10. कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा

कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा में मौजूद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप (HFCS) लिवर में फैट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से लिवर में फैट जमा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह ताजे फलों का जूस या नींबू पानी पिएं।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।