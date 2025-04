गर्मियों में शरीर को ठंडक देंगे ये 5 ठंडी तासीर वाले ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके हेल्थ बेनिफिट्स जानिए शरीर को ठंडा और फिटरखने के लिए कैसे करें इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन

Which dry fruits can be eaten in summer in Hindi: गर्मी का मौसम आते ही शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में सिर्फ पानी और जूस ही नहीं, बल्कि सही खानपान भी शरीर को अंदर से ठंडक देने में मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स को अक्सर सर्दियों में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ ठंडी तासीर वाले ड्राई फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो गर्मियों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं, बल्कि एनर्जी भी देते हैं और कई बीमारियों से बचाव करते हैं। तो आइए जानते हैं गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और उनके क्या फायदे हैं।

1. मुनक्का: मुनक्का (Black Raisins) गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। मुनक्का शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। गर्मी में अक्सर कब्ज और पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन मुनक्का पाचन को दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर एनर्जी बूस्ट करने में मदद करती है, जिससे गर्मी में कमजोरी महसूस नहीं होती। रातभर भिगोकर सुबह मुनक्का खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और त्वचा भी हेल्दी रहती है।

2. खसखस (Poppy Seeds): खसखस को ठंडी तासीर का सुपरफूड माना जाता है। यह न सिर्फ शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, बल्कि गर्मियों में होने वाली जलन, घबराहट और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। खसखस शरीर में ठंडक बनाए रखने में मदद करता है और लू से बचाव करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और आयरन मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। खसखस गर्मी में होने वाली नींद की समस्या को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे दूध या शरबत में मिलाकर पीने से डाइजेशन बेहतर होता है और पेट में जलन नहीं होती।

3. चिलगोजा (Pine Nuts): चिलगोजा एक बेहद खास और पौष्टिक ड्राई फ्रूट है, जिसकी तासीर ठंडी होती है और यह गर्मियों में शरीर को अंदर से कूल रखता है। यह ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। ये पाइन नट्स गर्मियों में दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। यह स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और सन डैमेज से बचाने में मदद करता है। इसे गर्मी में सलाद, स्मूदी या ड्राई फ्रूट मिक्स में मिलाकर खाया जा सकता है।

4. सूखे अंजीर (Dried Figs): अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सर्दियों के साथ-साथ गर्मियों में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और गर्मियों में स्किन हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। सूखे अंजीर में फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखते हैं। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और गर्मी में होने वाले पेट संबंधी समस्याओं से बचाव करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C त्वचा को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखते हैं। भिगोकर खाने से इसका फायदा डबल हो जाता है और यह गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाने में मदद करता है।

5. गोंद कतीरा (Gond Katira): गोंद कतीरा गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सुपरफूड है। यह खासतौर पर लू और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। यह नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। गोंद कतीरा का शरबत पीने से गर्मी में शरीर को ताजगी और ठंडक मिलती है। यह स्किन और बालों को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जिससे ड्रायनेस की समस्या नहीं होती। इसे दूध, शरबत या स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं, जिससे गर्मी का असर कम हो जाता है।





