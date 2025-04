क्या पीरियड्स के दौरान कच्चे आम खाने से होता है नुकसान, जानिए सच्चाई

Is it okay to eat green mango when you have period: पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाओं को पेट में दर्द ऐंठन, सिरदर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं आम होती रहती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जिससे ब्लड फ्लो बढ़े और ब्लीडिंग नॉर्मल हो। गर्मियों के मौसम में लोग अपनी डाइट में कच्चा या पका आम शामिल करते हैं। पर क्या महिलाएं भी पीरियड्स के समय कच्चा आम खा सकती हैं? इसी तथ्य की जानकारी आज हम आपको इस आलेख में दे रहे हैं।





क्या पीरियड्स में खा सकते हैं कच्चे आम :

अक्सर पीरिएड्स के दौरान महिलाओं के खान-पान को लेकर कई भ्रांतियां होती हैं। सच्चाई यह है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं किसी भी तरह का फल या सब्जी खा सकती हैं। पीरियड्स में कुछ फल खाने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। पीरियड्स के समय महिलाएँ कच्चा या पका, दोनों तरह का आम खा सकती है। पीरियड्स के समय कच्चा आम खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं।





कच्चा आम खाने के फायदे

• विटामिन सी का स्रोत: कच्चा आम विटामिन सी से भरपूर होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को आयरन की कमी हो सकती है, इसलिए कच्चा आम खाना फायदेमंद हो सकता है।

• पाचन में सहायक: कच्चे आम में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं को कब्ज की समस्या हो सकती है, इसलिए कच्चा आम खाना फायदेमंद हो सकता है।

• इलेक्ट्रोलाइट संतुलन: कच्चे आम में पोटैशियम होता है, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं को सूजन की समस्या हो सकती है, इसलिए कच्चा आम खाना फायदेमंद हो सकता है।

• एंटीऑक्सीडेंट: कच्चे आम में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, कच्चे आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

