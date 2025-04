7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे: जानें इतिहास, 2025 की थीम और स्वस्थ रहने की 10 खास बातें

World Health Day 2025 Theme in Hindi: हर साल 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वर्ष 1950 से इस दिन की शुरुआत की गई थी, और तब से यह हर साल किसी न किसी विशेष थीम (World Health Day 2025 Theme in Hindi) पर आधारित होता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? (World Health Day 2025 Theme in Hindi)

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है "स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य"। इस थीम का फोकस माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर है। पूरे साल चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य है कि सरकारें और स्वास्थ्य संस्थाएं गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और प्रसव के बाद की देखभाल को प्राथमिकता दें। इस पहल के तहत मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने, साथ ही महिलाओं के लंबे समय तक स्वास्थ्य और भलाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। यह अभियान स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी और बेहतर देखभाल की रणनीतियां लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास (History of World Health Day in Hindi)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसी दिन को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 1950 में मनाया गया था। WHO हर साल किसी एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखकर एक थीम चुनता है और उसी के आधार पर साल भर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहने का नाम है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व (Significance of World Health Day in Hindi)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य अक्सर उपेक्षित हो जाता है। लोग काम, जिम्मेदारियों और तनाव में घिरे रहते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यह याद दिलाता है कि "स्वास्थ्य ही असली धन है"। यह दिन ना केवल सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को, बल्कि आम जनता को भी स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित जांच कराने और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने की प्रेरणा देता है। वर्तमान समय में जब दुनिया संक्रमणों, मोटापा, डिप्रेशन और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही है, ऐसे में इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है।

स्वस्थ रहने की 10 खास बातें जो आपको जरूर अपनानी चाहिए-

1. हर दिन थोड़ा व्यायाम करें: चाहे वॉक हो, योग या स्ट्रेचिंग, रोज़ाना 30 मिनट का एक्सरसाइज शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है।

2. संतुलित आहार लें: अपने खाने में हरी सब्जियाँ, ताजे फल, दालें, अनाज और प्रोटीन जरूर शामिल करें।

3. भरपूर पानी पिएं: दिन में कम से कम 7-8 गिलास पानी पीना शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और टॉक्सिन्स बाहर निकालता है।

4. नींद पूरी करें: रोजाना 7-8 घंटे की नींद शरीर को रिपेयर करने और मानसिक थकान दूर करने में मदद करती है।

5. तनाव को कम करें: मेडिटेशन, प्राणायाम या अपने पसंदीदा शौक के ज़रिए स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें।

6. फास्ट फूड और तैलीय चीजों से बचें: ये चीज़ें मोटापा, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का कारण बन सकती हैं।

7. रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं: ब्लड प्रेशर, शुगर और जरूरी जांच समय-समय पर कराते रहें ताकि किसी बीमारी की शुरुआत को पहले ही पकड़ा जा सके।

8. धूम्रपान और शराब से दूर रहें: ये नशे स्वास्थ्य को धीरे-धीरे खराब करते हैं और गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं।

9. खुश रहें और हंसते रहें: पॉजिटिव सोच और हंसी से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है।

10. स्वच्छता का ध्यान रखें: अपने आसपास और शरीर की सफाई बनाए रखना संक्रमण से बचने के लिए बहुत जरूरी है।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।