अप्रैल फूल 2025: दोस्तों और परिवार को हंसाने के लिए आजमाएं ये शानदार व्हाट्सएप प्रैंक और मजेदार चुटकुले, जानिए अप्रैल फूल डे का इतिहास

April Fool’s Day Pranks and Jokes on whatsapp in hindi: अप्रैल का महीना आते ही एक दिन ऐसा आता है, जब हर कोई अपने दोस्तों और परिवारवालों को मजाकिया अंदाज में बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अप्रैल फूल डे (April Fool’s Day 2025) की, जिसे हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि हल्के-फुल्के मजाक के जरिए हंसी-मजाक करना होता है। लोग अपने दोस्तों के साथ फनी चैट्स और प्रैंक आजमाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ बेहतरीन जोक्स और व्हाट्सएप पर आजमाने वाले मजेदार अप्रैल फूल प्रैंक के बारे में बताएंगे, जिससे आपका दिन और भी मजेदार बन जाएगा।

अप्रैल फूल डे का इतिहास: अप्रैल फूल डे की शुरुआत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जब फ्रांस ने अपने कैलेंडर में बदलाव किया और नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को तय की, तब भी कई लोग 1 अप्रैल को नया साल मनाते रहे। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इस दिन को "अप्रैल फूल डे" के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह परंपरा पूरी दुनिया में फैल गई और अब यह हर साल 1 अप्रैल को मजेदार प्रैंक और चुटकुलों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।

व्हाट्सएप पर आजमाने वाले मजेदार अप्रैल फूल प्रैंक (April Fool Pranks on WhatsApp in Hindi)

आजकल प्रैंक करने का सबसे आसान तरीका WhatsApp है। बिना ज्यादा मेहनत किए, बस एक मैसेज भेजकर आप अपने दोस्तों को अप्रैल फूल बना सकते हैं। यहां कुछ फनी व्हाट्सएप प्रैंक दिए गए हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं:

1. फेक ब्रेकिंग न्यूज प्रैंक- अपने दोस्त को मैसेज करें, "भाई, जल्दी टीवी ऑन कर! न्यूज में आ रहा है कि सरकार ने अप्रैल फूल डे पर पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया है!"

2. बैंक अकाउंट ब्लॉक होने का मजाक- किसी दोस्त को भेजें, "आपका बैंक अकाउंट सिक्योरिटी कारणों से ब्लॉक कर दिया गया है। इसे चालू करने के लिए अप्रैल फूल लिखकर भेजें।"

3. फेक शादी का कार्ड भेजना- अपने दोस्तों को WhatsApp पर एडिटेड शादी का कार्ड भेजें और कहें कि शादी की तारीख फिक्स हो गई है। फिर आखिर में लिखें – "अप्रैल फूल!"

4. मोबाइल खराब होने का प्रैंक- किसी को भेजें, "तुम्हारा फोन हैक हो गया है! जल्दी से सेटिंग में जाकर अप्रैल फूल ऑप्शन को ऑन करो!"

5. सुपरमार्केट ऑफर वाला मजाक- किसी दोस्त को मैसेज करें, "Big Bazaar में आज सबकुछ 90% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जल्दी जाओ!"

अप्रैल फूल जोक्स हिंदी में (April Fool Jokes in Hindi)

अप्रैल फूल डे जोक्स के बिना यह दिन अधूरा सा लगता है। यहां कुछ मजेदार जोक्स दिए गए हैं जो आप अपने दोस्तों और परिवारवालों को भेज सकते हैं:

6. पढ़ाई में मन लगाओ, मेहनत से पढ़ो, जिंदगी में कुछ बड़ा बनो... वरना अप्रैल फूल तो हर कोई बना ही देगा!

7. अगर आपको कोई यह कहे कि आप बहुत स्मार्ट हैं, तो समझ जाइए... अप्रैल फूल बनाने की तैयारी हो रही है!

8. तुम्हारी काबिलियत और टैलेंट देखकर सरकार ने फैसला लिया है कि अप्रैल फूल डे को तुम्हारे नाम से मनाया जाएगा!

9. पंडित जी ने कहा था- तेरा भविष्य उज्ज्वल है… पर ध्यान से देखो, कहीं वो अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे थे?

10. अरे! जल्दी से अपने फोन का कैमरा ऑन करो... अप्रैल फूल बनने का ऐतिहासिक पल यादगार बना लो!