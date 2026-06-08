पाकिस्तान बॉर्डर के 16 गांवों में रात गुजारेंगे गुजरात के 8 IPS, जानें सरकार ने क्यों लगाई नाइट ड्यूटी

Pakistan border villages security: गुजरात सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित करने के लिए एक विशेष और सराहनीय अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आगामी 11 और 12 जून को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के आठ वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान सीमा के पास स्थित 16 गांवों का दौरा करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जमीनी मूल्यांकन करना और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है।

सामान्य नागरिकों के घर में रात्रि विश्राम और संवाद

यह पूरा कार्यक्रम गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी के सीधे मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। यह दौरा महज एक औपचारिक सरकारी दौरा बनकर न रह जाए, इसके लिए सभी अधिकारी सौंपे गए सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों के घरों में ही रात बिताएंगे। रात्रि विश्राम के दौरान अधिकारी ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझेंगे और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैठकें करेंगे।

वाव-थराद, पाटन और कच्छ सीमा के गांव होंगे कवर

दो दिनों तक चलने वाला यह गहन जमीनी अभ्यास मुख्य रूप से बनासकांठा के वाव-थराद सीमावर्ती क्षेत्रों, पाटन जिले और कच्छ पूर्वी-पश्चिमी जिले के अत्यंत संवेदनशील हिस्सों को कवर करेगा। इसके तहत सीमा पर गश्त (पेट्रोलिंग) के काम का कड़ा निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा, रात्रि समीक्षा बैठकें आयोजित कर क्षेत्र के वर्तमान सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके।

जानें किस वरिष्ठ अधिकारी को किस गांव की सौंपी गई जिम्मेदारी

इस विशेष ड्यूटी के लिए तैनात अधिकारियों में एडीजीपी वाबांग जामीर (असारगाम और राचेना) और एडीजीपी अजय कुमार चौधरी (शिरानी बांध और जटवाड़ा) शामिल हैं। इसके अलावा आईजीपी बिपिन शंकरराव अहिरे धोकवाड़ा-चारणका, डीआईजी एएम मुनिया राडोसाण-गोलाप, डीआईजीपी केएन डामोर जुना-देढ़िया, डीआईजी डॉ. लीना पाटिल उधम-पटागर, एसीपी आरटी सुसारा पुनराजपर-गुनौ और डीजीपी सुधा एस. पांडे दिनारा और भीतारा मोटा गांव में रात्रि विश्राम कर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala