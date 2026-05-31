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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: रविवार, 31 मई 2026 (09:24 IST)

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई अपराधों का खुलासा

cyber city
अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग अभियानों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के 'Mission Cyber Rakshika' के तहत महिलाओं की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सुमित शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
 
इसके अलावा अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। वहीं, वाहन चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चोरी के एक आदतन अपराधी को करीब 1 लाख रुपये मूल्य की चोरी की ऑटो रिक्शा के साथ पकड़ा गया है। इस गिरफ्तारी के आधार पर वटवा पुलिस स्टेशन में दर्ज वाहन चोरी के मामले का भी खुलासा किया गया है।
 
साइबर अपराधों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई में "Mission Cyber Rakshika" के तहत इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गिरोह के काम करने के तरीके (मोडस ऑपरेंडी) की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
 
अहमदाबाद पुलिस की इन लगातार कार्रवाइयों से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और शहर में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयासों को गति मिली है। Edited by : Sudhir Sharma
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