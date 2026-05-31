पेरिस में PSG की चैंपियंस लीग जीत के जश्न में हिंसा, दर्जनों हिरासत में

फ्रांस की राजधानी पेरिस में Paris Saint-Germain (PSG) की दूसरी यूईएफए चैंपियंस लीग जीत के जश्न के दौरान हिंसा भड़कने के बाद दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। समाचार एजेंसी एपी (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ उपद्रवियों ने शहर के पॉश 8वें एरोंडिस्मेंट (Arrondissement) इलाके में स्थित एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिन्हें बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया।

यह घटना पिछले वर्ष हुई हिंसा की याद दिलाती है, जब मई में PSG की पहली चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के दौरान बड़े पैमाने पर उपद्रव हुआ था। उस समय पेरिस में लगभग 201 लोग घायल हुए थे और पूरे फ्रांस में 500 से अधिक गिरफ्तारियां की गई थीं। संभावित अशांति को देखते हुए इस बार पेरिस में हाई अलर्ट घोषित किया गया था और पूरे शहर में 8,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

शनिवार शाम को Budapest, हंगरी में खेले गए फाइनल मुकाबले में PSG ने Arsenal को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब अपने नाम किया। अंतिम सीटी बजते ही पेरिस में जश्न शुरू हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20,000 लोग प्रसिद्ध Champs-Élysées पर जुटे, जबकि कई लोग Arc de Triomphe के आसपास की सड़कों पर मार्च करते दिखाई दिए। पेरिस की मुख्य रिंग रोड को भी कुछ समय के लिए भीड़ ने अवरुद्ध कर दिया, जिसे बाद में पुलिस ने खाली कराया।

???????????? Paris is on fire tonight



Why?



Paris Saint-Germain won the Champions League Final - but these aren’t normal football fans rioting - the clips show mostly African Migrants rioting, attacking Police, French Shops & businesses and burning anything they can.



This is France… pic.twitter.com/SFrU9jBQdI — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 30, 2026 पेरिस पुलिस प्रीफेक्चर के मुताबिक, कुछ छोटे समूहों ने शहर में कई स्थानों पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने दुकानों को नुकसान पहुंचाया और कई जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में कई कारों को जलते हुए देखा गया। एक बेकरी और एक रेस्तरां को भी नुकसान पहुंचा है।