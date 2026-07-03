1934 के बाद स्विटजरलैंड ने जीता नॉकआउट मैच, अलजीरिया पर दागे दो गोल

Switzerland punches its ticket to the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

ब्रिल एम्बोलो और डैन एनदोये के गोल की मदद से स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया पर 2-0 की जीत के साथ विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली।स्विट्जरलैंड अगला मुकाबला कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। राउंड ऑफ 16 का मैच अगले मंगलवार को वैंकूवर में खेला जाएगा।BC Place Vancouverमें खेले गए इस मैच के दौरान पहले हाफ में ही स्विटजरलैंड ने बढ़त बना ली थी। दसवें मिनट में ही ब्रिल एम्बोलो ने पहला गोल दाग दिया और रक्षा पंक्ति ने अल्जीरिया को गोल करने का मौका नहीं दिया। पहले हाफ में अलजीरिया के पास बराबरी का एक शानदार मौका था लेकिन डिफेंडर्स ने गोलकीपर का काम आसान कर दिया।दूसरे हाफ की शुरुआत हुई ही थी लेकिन अलजीरिया बराबरी के बजाए एक और गोल खा गई। डैन एनदोये ने 46वें मिनट में गेंद को अलजीरियन डिफेंडर्स के बीच में से निकालकर गोलकीपर को भी छका दिया। यह स्कोरलाइन अंत तक रही।स्विट्जरलैंड ने 1938 में फ्रांस में खेले गए विश्व कप के बाद नॉकआउट राउंड का कोई मैच नहीं जीता था, लेकिन 1954 में उसकी टीम ने प्लेऑफ मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।स्विट्जरलैंड की टीम पिछले तीन विश्व कप में अंतिम 16 में पहुंची थी लेकिन इससे आगे बढ़ने में नाकाम रही।अल्जीरिया 2014 के बाद पहली बार विश्व कप में भाग ले रहा था। वह 2014 में नॉकआउट राउंड तक पहुंचा था, लेकिन तब जर्मनी से हार गया था।