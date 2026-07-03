3 गोलों से ऑस्ट्रिया को रौंदकर स्पेन ने 16 साल बाद जीता विश्वकप नॉकआउट मैच

Next stop: Round of 16! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

मिकेल ओयार्सबल के दो शानदार गोल की बदौलत स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। यह 2010 के फाइनल के बाद पहली बार है जब स्पेन ने नॉटकाउट मुकाबले में जीत हासिल की है।राउंड ऑफ 32 के गुरुवार रात खेले गये इस मुकाबले में स्पेन के लिए मिकेल ओयार्सबल ने 36वें और 89वें मिनट में गोल किया, जबकि पेद्रो पोरो ने 66वें मिनट में गोल दागा। अब अंतिम 16 में अब उसका मुक़ाबला अब पुर्तगाल से होगा।2010 में टूर्नामेंट जीतने के बाद से विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में स्पेन का इतिहास बेहद निराशाजनक रहा है। तब से लेकर सोफी स्टेडियम तक: तीन विश्व कप, एक भी नॉकआउट जीत नहीं। 2014 में, मौजूदा चैंपियन ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। 2018 में, वे राउंड ऑफ़ 16 में मेजबान रूस से हार गए। 2022 में, लुइस एनरिक की प्रबल दावेदार टीम को इसी चरण में मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया ।अब, मिकेल ओयार्सबल के दो गोल और पेड्रो पोरो के एक गोल की बदौलत , स्पेन ने एक बार फिर नॉकआउट मैच जीत लिया है और इस विस्तारित टूर्नामेंट के राउंड ऑफ़ 16 में पहुंच गया है।पेड्री और मार्क कुकुरेला के शानदार तालमेल के बाद ओयार्सबल ने 36वें मिनट में पहला गोल किया। यह गोल 2010 के फाइनल में आंद्रेस इनिएस्टा के ऐतिहासिक अतिरिक्त समय के गोल के बाद किसी स्पेनिश खिलाड़ी द्वारा विश्व कप के नॉकआउट चरण में किया गया पहला गोल था।यामल को हमेशा ही सारी सुर्खियां मिलती हैं। यहां, मैच शुरू होने से पहले जब टीमें मैदान पर उतर रही थीं, तब टीवी कैमरे उन पर ही टिके रहे। यामल मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और बड़ी स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे। बाद में, उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (MVP) चुना गया।लेकिन ओयार्सबल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं उन्होंने स्पेन के लिए अपने पिछले 17 मैचों में 17 गोल और छह असिस्ट किए हैं। इस विश्व कप में स्पेन ने आठ गोल किए हैं, जिनमें से पांच में ओयार्सबल की सीधी भूमिका रही है, जिनमें चार गोल और एक असिस्ट शामिल है। स्पेन की पुरुष राष्ट्रीय टीम के इतिहास में केवल छह खिलाड़ियों – डेविड विला, राउल गोंज़ालेज़, फर्नांडो टोरेस, अल्वारो मोराटा, डेविड सिल्वा और फर्नांडो हिएरो – ने उनसे अधिक गोल किए हैं।