एलिस पेरी चोटिल होने के बाद भी खेलेंगी टी-20 विश्वकप का फाइनल

हेड कोच शेली नित्शके ने इशारा किया है कि ऑस्ट्रेलिया रविवार को लॉर्ड्स में टी20 वर्ल्ड कप टाइटल दांव पर होने के कारण एलिस पेरी को पूरी तरह फिट न होने पर खिलाने को तैयार हो सकता है।

पेरी ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट हो गईं, जिसे “मामूली क्वाड अवेयरनेस” के कारण एहतियाती कदम बताया गया। गुरुवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए, नित्शके ने कहा कि पेरी के बारे में कोई पक्का अपडेट नहीं है क्योंकि टीम ने अपने पिछले गेम के बाद से ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन भरोसा था कि वह खेलने के लिए तैयार होंगी, उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल किसी भी फैसले को अलग तरह से दिखाता है।

पेरी के पूरी तरह ठीक होने से पहले खेलने के बारे में नित्शके ने कहा, “हाँ, शायद।” “मुझे लगता है कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो वह करना चाहती है, चाहे वह फील्ड में हो या विकेटों के बीच दौड़ना। लेकिन इसमें यह बात भी है कि यह वर्ल्ड कप फाइनल है, तो हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं?

पेरी, जिन्हें हैमस्ट्रिंग में बुरी तरह चोट लगने के बाद एमसीजी में 2020 टी 20 वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं खेल पाना पड़ा था, इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 46.25 की औसत और 135.03 के स्ट्राइक रेट से 185 रन बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के खिलाफ अर्धशतक बनाये थे।

लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ वह मैच एकमात्र ऐसा मैच था जब ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने के लिए सच में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां उनका सामना फिर से इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका से होगा।