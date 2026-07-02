21 की जगह 15 अंक के होंगे Best of Three मुकाबले, भारतीय बैडमिंटन से बदलाव शुरु

भारतीय बैडमिंटन को आगे रखने के लिए कदम उठाते हुए, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (BAI) जुलाई 2026 से घरेलू सर्किट में नया बैडमिंटन वर्ल्ड फ़ेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) 3×15 स्कोरिंग सिस्टम लागू करेगा, जिसकी शुरुआत टॉमिनोरी रासेनिंग इंडियनेक्स-एस से होगी जो 7 से 14 जुलाई, 2026 तक रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर, एर्नाकुलम में होगा।इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि भारतीय शटलर नए फ़ॉर्मेट में आसानी से ढल जाएं, इसकी टैक्टिकल और फ़िज़िकल ज़रूरतों के हिसाब से जल्दी ढल जाएं, और उस सफलता और कॉम्पिटिटिव बढ़त को बनाए रखें जिसने भारत को वैश्विक रूप से परिभाषित किया है।बदले हुए फ़ॉर्मेट के तहत, मैच रैली-पॉइंट स्कोरिंग के तहत Best of Three गेम के तौर पर खेले जाते रहेंगे, लेकिन हर गेम अब 21 के बजाय 15 पॉइंट तक खेला जाएगा। 14-ऑल से दो-पॉइंट की बढ़त ज़रूरी रहेगी, गेम 21 पॉइंट तक सीमित रहेंगे, जहाँ 21 पर अगला पॉइंट कम होगा। छोटे फ़ॉर्मेट से तेज़ी बढ़ने, मोमेंटम में बदलाव तेज़ होने और टैक्टिकल सटीकता और जल्दी फ़ैसले लेने पर ज़्यादा ज़ोर देने की उम्मीद है।यह बदलाव सभी बड़े घरेलू इवेंट्स पर लागू होगा, जिसमें ज़ोनल चैंपियनशिप, रैंकिंग टूर्नामेंट और नेशनल चैंपियनशिप शामिल हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम में एक जैसा बदलाव आएगा। जनवरी 2027 में इसके ग्लोबल रोलआउट से पहले इस फ़ॉर्मेट को शुरू करके, बाई का मकसद खिलाड़ियों, कोचों और टेक्निकल अधिकारियों को आसानी से ढलने के लिए ज़रूरी समय और कॉम्पिटिटिव अनुभव देना है।इस बदलाव की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, बाई के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने कहा, “कॉम्पिटिशन में एक जैसापन पक्का करने, बेहतर तैयारी में मदद करने और प्लेयर्स, कोच, टेक्निकल ऑफिशियल्स और सभी स्टेकहोल्डर्स को नए स्कोरिंग फ़ॉर्मेट की पूरी तरह आदत डालने के लिए, जनवरी 2027 से इसके प्रपोज़्ड इम्प्लीमेंटेशन से बहुत पहले, 3×15 स्कोरिंग सिस्टम को लागू करने का फ़ैसला किया गया है। यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है ताकि सभी एज ग्रुप के प्लेयर्स बदले हुए स्कोरिंग फ़ॉर्मेट से जान-पहचान और कॉम्पिटिटिव एडजस्टमेंट की क्षमता डेवलप कर सकें, ताकि जब यह सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर अपनाया जाए तो यह आसानी से हो सके।”नए फ़ॉर्मेट के तहत मैच के दूसरे प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। ट्रेडिशनल मिड-गेम इंटरवल अब तब होगा जब लीडिंग प्लेयर या जोड़ी आठ पॉइंट्स तक पहुँचेगी, इसके साथ तीसरे गेम में एंड्स में बदलाव होगा और 60-सेकंड का ब्रेक होगा। गेम के बीच 120-सेकंड का इंटरवल बदला नहीं जाएगा, जबकि पिछले गेम का विनर पहले सर्व करता रहेगा।नया 3×15 सिस्टम जुलाई 2026 से भारत के घरेलू बैडमिंटन कैलेंडर में एक जैसा लागू किया जाएगा, जिससे कॉम्पिटिशन और एथलीट की तैयारी में एक जैसापन आएगा। यह फ़ॉर्मेट सभी ज़ोनल चैंपियनशिप, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19, सीनियर और मास्टर्स (वेटरन्स) कैटेगरी में घरेलू रैंकिंग टूर्नामेंट, साथ ही नेशनल चैंपियनशिप के हर लेवल पर लागू होगा-अंडर-11 से लेकर सीनियर और मास्टर्स कॉम्पिटिशन तक।