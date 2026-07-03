2-1 से पुर्तगाल की क्रोएशिया पर जीत के अंतिम लम्हों में हुआ विवाद (Video)

Very controversial decision again by VAR and @Crotia football team has been robbed of the goal that could have pushed to extra time against @Portugal @FIFAWorldCup 2026. pic.twitter.com/2fJ0caeKZk — Analyst siyatii Hassan (@siyatii05) July 3, 2026

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंकालो रामोस के एक-एक गोलों की बदौलत पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर फीफा विश्वकप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।टोरंटो स्टेडियम में खेले गये इस मुकाबले में क्रोएशिया के लिए इवान पेरिसिक ने 53वें मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। कुछ देर बाद पुर्तगाल ने पलटवार किया और रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी पर गोलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद गोंकालो रामोस ने एक्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल किया। फाइनल सीटी बजने से पहले क्रोएशिया के जोस्को ग्वार्डिओल ने गोल कर दिया था. लगा था कि यह मैच पेनल्टी शूटआउट में जाएगा, लेकिन वीडियो रीव्यू के बाद इसे ऑफ साइड करार दिया गया।रोनाल्डो ने 68वें मिनट में किया गया गोल विश्व कप में नॉकआउट चरण का पहला गोल है लेकिन यह रामोस ही थे जिन्होंने पुर्तगाल को जीत दिलाई क्योंकि उन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए टूर्नामेंट में देश के इतिहास में केवल दूसरी बार जीत हासिल की। 2026 विश्व कप में अब तक वीएआर द्वारा रद्द किया गया यह 10वां गोल था।पुर्तगाल सोमवार को राउंड ऑफ 16 में स्पेन का सामना करेगा।गुरुवार का मैच विश्व कप के इतिहास में पहला ऐसा मैच था जिसमें मोड्रिक और रोनाल्डो सहित दो ऐसे खिलाड़ी मैदान पर उतरे जिनकी उम्र कम से कम 40 वर्ष थी। मैच के बाद रियल मैड्रिड के इन दोनों पूर्व साथी खिलाड़ियों ने मिडफील्ड में एक-दूसरे को गले लगाया।