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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 22 जून 2026 (19:00 IST)

रिकॉर्ड तेजी से 100वां गोल, अब तक 2.5 लाख लोग स्टेडियम पहुंचे FIFA WC देखने

FIFA World Cup
FIFA World Cup जब कोडी गैकपो ने नीदरलैंड्स की स्वीडन पर 5-1 की जीत के दौरान टूर्नामेंट का 100वां गोल किया।गैकपो का गोल – जो मैच में नीदरलैंड्स का तीसरा गोल था – टूर्नामेंट के 33वें मैच में 100 गोल का आंकड़ा पूरा करने वाला बना; इस तरह प्रति मैच औसतन 3.03 गोल हुए।

1954 में स्विट्जरलैंड में हुए टूर्नामेंट के बाद से यह सबसे तेज़ गति थी जब वर्ल्ड कप ने 100 गोल का आंकड़ा छुआ; उस समय सिर्फ़ 20 मैचों में ही यह मुकाम हासिल कर लिया गया था। इसकी तुलना में, ब्राज़ील 2014 और स्पेन 1982 में 100 गोल तक पहुँचने में 36 मैच लगे थे, जबकि अर्जेंटीना 1978 और संयुक्त राज्य अमेरिका 1994 में 38 मैचों की ज़रूरत पड़ी थी।

ज़्यादा गोल होने की दर के कई कारण बताए गए हैं। एक कारण आधिकारिक मैच बॉल ‘ट्रायोंडा’ है; कुछ जानकारों का मानना है कि इसने गोलकीपरों के लिए दूर से किए गए शॉट्स का अंदाज़ा लगाना मुश्किल बना दिया है, जिससे पेनल्टी एरिया के बाहर से 10 गोल हुए हैं।

दूसरों ने गर्मी के असर की ओर इशारा किया है – थकान की वजह से डिफेंस में चूक हो सकती है – जबकि अनिवार्य तीन मिनट के ‘कूलिंग ब्रेक’ ने कोचों को मैच के दौरान रणनीतिक बदलाव करने के अतिरिक्त मौके दिए हैं।

टूर्नामेंट में टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 किए जाने को भी एक कारण बताया गया है। जर्मनी ने कुराकाओ पर 7-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया, और ट्यूनीशिया को स्वीडन (5-1) और जापान (4-0) से करारी हार का सामना करना पड़ा।हालांकि, अन्य नतीजे बताते हैं कि बढ़े हुए फ़ॉर्मेट के कारण सिर्फ़ एकतरफ़ा मुक़ाबले ही नहीं हुए हैं।

शुरुआती 36 मैचों में कुल 2,307,947 दर्शक शामिल हुए

फीफा के जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2026 वर्ल्ड कप में दर्शकों की संख्या के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। फुटबॉल की वैश्विक गवर्निंग बॉडी ने बताया कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेले गए टूर्नामेंट के शुरुआती 36 मैचों में कुल 2,307,947 दर्शक शामिल हुए।

इसका मतलब है कि हर मैच में औसतन 64,100 दर्शक आए। टीवी प्रसारण के दौरान कुछ सीटें खाली दिख रही थीं, इसके बावजूद स्टेडियम में कुल क्षमता का 99.54 प्रतिशत हिस्सा भरा हुआ था। टिकट की महंगी कीमतों और कुछ भाग लेने वाले देशों के समर्थकों को यात्रा में आ रही दिक्कतों की चिंताओं के बावजूद दर्शकों की इतनी बड़ी संख्या देखने को मिली। फुटबॉल के प्रति दीवानगी वाले देश मैक्सिको में तो बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद थी ही, लेकिन अमेरिका और कनाडा में भी ये आंकड़े उल्लेखनीय हैं, जहां फुटबॉल को कई अन्य स्थापित टीम खेलों से लोकप्रियता के लिए मुकाबला करना पड़ता है।
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