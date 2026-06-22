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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : सोमवार, 22 जून 2026 (16:12 IST)

4 गोलों से स्पेन से हार नहीं पची तो साउदी अरब के शेखों ने तोड़े टेलीविजन सेट (Video)

Saudi Arab
FIFA World Cup में स्पेन से 0-4 की हार ना पचने के कारण साउदी अरब के कई लोगों ने टेलीविजन सेट तोड़ दिए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।  इस वीडियो में साउदी का शेख टेलीविजन सेट को ईंट से तोड़ता हुआ दिख रहा है।
गौरतलब है कि युवा फॉरवर्ड लामिन यमाल और मिकेल ओयारजाबल के गोलों की बदौलत स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया।स्पेन ने रविवार रात अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में शानदार आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। स्पेन के युवा फॉरवर्ड लामिन यमाल ने 10वें मिनट में गोल करके टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई।

उन्होंने एक बेहतरीन आक्रामक मूव को गोल में बदलकर ‘ला रोजा’ (स्पेन की टीम) को आगे किया। मैच में स्पेन का दबाव लगातार बना रहा और मिकेल ओयारजबल ने 21वें और 24वें मिनट में लगातार दो गोल करके पहले आधे घंटे के भीतर ही मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया।

सऊदी अरब को स्पेन के हाई-प्रेसिंग और शानदार पासिंग कॉम्बिनेशन का सामना करने में काफी मुश्किल हुई और वे पहले हाफ का अधिकतर समय अपने ही क्षेत्र में सिमटे रहे। गोलकीपर मोहम्मद अल-ओवाइस ने कई अहम बचाव करके स्कोर को और अधिक शर्मनाक होने से बचाया, लेकिन ब्रेक के बाद वे और गोल होने से नहीं रोक सके। सऊदी अरब के लिए तीसरा गोल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से (आत्मघाती गोल) हुआ, जब हसन अल-तंबक्ति ने बॉक्स में आए एक खतरनाक पास को रोकने की कोशिश में गेंद को अपनी ही नेट में डाल दिया।

स्पेन ने दूसरे हाफ में भी गेंद पर अपना कब्ज़ा बनाए रखा और कई मौके बनाए, हालांकि फेरान टोरेस के आखिरी समय में किए गए पांचवें गोल को वीएआर रिव्यू में ऑफसाइड पाए जाने के बाद रद्द कर दिया गया। एक घंटे का खेल होने के बाद सऊदी अरब ने कुछ इरादा दिखाया लेकिन कोई खास खतरा पैदा नहीं कर सके, क्योंकि स्पेन की मिडफील्ड तिकड़ी – पेड्री, रोड्री और दानी ओल्मो – ने आसानी से खेल की गति को नियंत्रित किया और अंतिम क्षणों में खेल पर पूरी पकड़ बनाए रखी।इस जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप एच में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि सऊदी अरब ग्रुप चरण में एक और हार के बाद दबाव में है।
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