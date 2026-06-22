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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 22 जून 2026 (12:36 IST)

ईरान ने बेल्जियम को एक गोल के लिए तरसा दिया, मैच हुआ ड्रॉ (Video)

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 के ग्रुप G में ईरान ने बेल्जियम को एक गोल के लिए तरसा दिया और मैच को भले ही गोलराहित ड्रा पर रोका लेकिन इसे उलटफेर मान सकते हैं क्योंकि बेल्जियम रैंकिंग में ईरान से कहीं बेहतर टीम है।मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। लेकिन बेल्जियम ने खेल में अधिकतर समय दबदबा बनाए रखा, 66वें मिनट में नाथन नगोय को रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ एक अंक हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
मैच के दौरान बेल्जियम अधिक आक्रामक दिखा। वहीं ईरान के गोलकीपर ने शानदार बचाव किये।अलीरेज़ा बेइरानवंद ने शानदार बचाव करके ईरान को मैच में बनाये रखा इनमें से सबसे बेहतरीन बचाव वह था जब उन्होंने जमीन पर लेटे हुए मैक्सिम डी कुइपर के नजदीकी शॉट को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उनके सामने, ईरान की रक्षा पंक्ति और मध्यक्षेत्र काफी चुस्त थे, जिससे खिलाड़ियों के बीच की जगह कम हो गई और केविन डी ब्रुइन जैसे खिलाड़ियों को खेल पर हावी होने का मौका नहीं मिला।

दूसरे हाफ में, तारेमी के दबाव के चलते नगोय ने हाफवे लाइन पर गेंद खो दी और तारेमी ने गेंद छीनकर आगे बढ़ते हुए नगोय को गिरा दिया, जिसके लिए उन्हें सीधा रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद ईरान ने खेल पर नियंत्रण कर लिया और कुछ मौके बनाए, लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सका। इस ड्रा के साथ दोनों टीमें अंक बांटे गये।
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