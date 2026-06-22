ईरान ने बेल्जियम को एक गोल के लिए तरसा दिया, मैच हुआ ड्रॉ (Video)

मैच के दौरान बेल्जियम अधिक आक्रामक दिखा। वहीं ईरान के गोलकीपर ने शानदार बचाव किये।अलीरेज़ा बेइरानवंद ने शानदार बचाव करके ईरान को मैच में बनाये रखा इनमें से सबसे बेहतरीन बचाव वह था जब उन्होंने जमीन पर लेटे हुए मैक्सिम डी कुइपर के नजदीकी शॉट को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उनके सामने, ईरान की रक्षा पंक्ति और मध्यक्षेत्र काफी चुस्त थे, जिससे खिलाड़ियों के बीच की जगह कम हो गई और केविन डी ब्रुइन जैसे खिलाड़ियों को खेल पर हावी होने का मौका नहीं मिला।
What a pity that this free kick goal by Iran vs Belgium, the most innovative goal of the World Cup 2026 so far, was ruled out for offside #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/2ImKUaklPK— Ashraf Garda Champion South Africa (@AshrafGarda) June 21, 2026
Is this the save of the World Cup so far?
दूसरे हाफ में, तारेमी के दबाव के चलते नगोय ने हाफवे लाइन पर गेंद खो दी और तारेमी ने गेंद छीनकर आगे बढ़ते हुए नगोय को गिरा दिया, जिसके लिए उन्हें सीधा रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद ईरान ने खेल पर नियंत्रण कर लिया और कुछ मौके बनाए, लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सका। इस ड्रा के साथ दोनों टीमें अंक बांटे गये।
How did Alireza Beiranvand keep this out?— Pulse & Passion (@AugustineO0z) June 22, 2026
Belgium vs Iran #fifaworldcup pic.twitter.com/ODLRgYzQZD