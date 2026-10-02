महात्मा गांधी : न देवता, न दोषरहित—फिर भी इतिहास के बड़े नायक कैसे बने गांधी जब एक निहत्थे आदमी ने साम्राज्य से कहा- नहीं

“आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी।” — महात्मा गांधी

एक और गांधी-विचार याद आता है—“आप वह बदलाव बनिए, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।”

इन दो वाक्यों के बीच शायद गांधी का पूरा दर्शन छिपा है। एक कहता है—हिंसा अंततः सबको हाराती है। दूसरा कहता है—दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, स्वयं से होती है। आज जब दुनिया युद्ध, सत्ता-संघर्ष, नस्लीय और धार्मिक तनाव तथा असमानता के सवालों से जूझ रही है, गांधी को याद करना केवल इतिहास को याद करना नहीं है। यह उस सवाल पर लौटना है, जो आज भी हमारे सामने खड़ा है—

क्या अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा जरूरी है?

गांधी का उत्तर था—नहीं।

जब दुनिया साम्राज्यों के कब्जे में थी

बीसवीं सदी की शुरुआत का संसार आज से बहुत अलग था। यूरोपीय साम्राज्यवाद अपने चरम पर था। एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर विदेशी सत्ता का नियंत्रण था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक अवसरों और सामाजिक समानता के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसी दौर में एक ऐसा नेता उभरा जिसके पास सेना नहीं थी, सत्ता नहीं थी और कोई हथियार नहीं था।

उसके पास था—सत्याग्रह।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव के अनुभवों ने गांधी के राजनीतिक दर्शन को आकार दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने इसी विचार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जन-आंदोलन बना दिया। गांधी ने लोगों से कहा—अन्यायपूर्ण सत्ता से लड़ने के लिए हमेशा हथियार उठाना जरूरी नहीं। कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार होता है सहयोग करने से इनकार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह इसी सोच के विस्तार थे।

एक मुट्ठी नमक ने साम्राज्य को चुनौती दी

1930 का दांडी मार्च शायद गांधी की राजनीतिक कल्पना का सबसे शक्तिशाली प्रतीक था`- नमक। एक ऐसी वस्तु जिसे अमीर-गरीब, राजा-रंक, हिंदू-मुसलमान—हर कोई इस्तेमाल करता था। गांधी ने इसी साधारण नमक को असाधारण राजनीतिक प्रतीक बना दिया।



सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर समुद्र किनारे नमक उठाना देखने में एक छोटी घटना थी, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा था— अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है, तो उसका शांतिपूर्ण विरोध नागरिक का अधिकार है। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत थी। दूसरी तरफ एक बूढ़ा होता हुआ, दुबला-पतला व्यक्ति था। लेकिन इतिहास ने दिखाया कि ताकत हमेशा बंदूक की नली में नहीं होती , कभी-कभी वह नैतिक साहस में होती है।

गांधी की असली क्रांति

गांधी की सबसे बड़ी देन शायद यह नहीं थी कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उनकी असली क्रांति यह थी कि उन्होंने राजनीतिक संघर्ष की भाषा बदल दी। उन्होंने विरोधी को नष्ट करने के बजाय उसकी अंतरात्मा को चुनौती देने की कोशिश की।





उन्होंने सत्याग्रह को केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन और नैतिक प्रतिरोध के रूप में देखा।यही कारण है कि गांधी का प्रभाव भारत से बाहर गया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपने अहिंसक आंदोलन में गांधी के विचारों से प्रेरणा ली। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के अन्य नेताओं और संगठनों ने भी गांधी की रणनीतियों का अध्ययन किया।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद-विरोधी संघर्ष, अमेरिका का Civil Rights Movement और दुनिया के कई अन्य नागरिक अधिकार आंदोलनों में गांधी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की प्रतिध्वनि दिखाई देती है। इसलिए गांधी को केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में देखना उनके प्रभाव को छोटा करना होगा।

उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई को मानव गरिमा और नागरिक अधिकारों की व्यापक लड़ाई से जोड़ दिया। लेकिन गांधी को देवता बनाना भी जरूरी नहीं , इतिहास में गांधी जितने बड़े हैं, उतने ही जटिल भी। उनके विचारों से हर कोई सहमत नहीं था। जाति, सामाजिक सुधार, राजनीति, आधुनिकता, औद्योगीकरण और विभिन्न राजनीतिक प्रश्नों पर उनके विचारों की आलोचना भी हुई है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच उनके निर्णयों और विचारों को लेकर गंभीर बहसें आज भी जारी हैं।



और शायद किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को समझने का सही तरीका यही है।

उसे मूर्ति बनाकर नहीं, मनुष्य मानकर पढ़ना।

गांधी की महानता उनकी त्रुटिहीनता में नहीं थी। उनकी शक्ति इस बात में थी कि उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े अन्यायों के सामने खड़े होकर यह सवाल उठाया कि— क्या हम उस दुनिया को बदल सकते हैं, जिसमें हम स्वयं भी बदलने के लिए तैयार हों?

गांधी आज क्यों जरूरी हैं?

आज हमारे पास तकनीक है, सोशल मीडिया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अभूतपूर्व संचार शक्ति है। लेकिन क्या हमारे पास उतना ही धैर्य है? हमारे पास बोलने के अनगिनत मंच हैं, लेकिन क्या हम दूसरे को सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे पास विरोध करने के कई तरीके हैं, लेकिन क्या हम विरोध करते समय भी सामने वाले की मानव गरिमा का सम्मान कर सकते हैं? यहीं गांधी फिर प्रासंगिक हो जाते हैं।

उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यह नहीं कि अहिंसा अपनाइए।

बल्कि यह है— अन्याय का विरोध कीजिए, लेकिन अपने भीतर अन्याय पैदा मत होने दीजिए। सत्ता से सवाल कीजिए, लेकिन सत्य को सत्ता के अनुसार मत बदलिए। अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए, लेकिन दूसरे के अधिकारों को कुचलकर नहीं।

और सबसे महत्वपूर्ण—

जिस बदलाव की मांग आप दुनिया से करते हैं, उसकी शुरुआत अपने भीतर करने का साहस रखिए। साम्राज्य खत्म हो गए। औपनिवेशिक सीमाएँ बदलीं। राजनीतिक व्यवस्थाएँ बदलीं। तकनीक ने दुनिया बदल दी। लेकिन इंसान के सामने मूल सवाल आज भी वही है— सत्ता और सत्य में से जब चुनाव करना पड़े, तो हम किसके साथ खड़े होंगे?

गांधी ने अपने समय में एक उत्तर दिया था। शायद हर पीढ़ी को अपना उत्तर खुद देना होगा। क्योंकि गांधी की सबसे बड़ी विरासत कोई मूर्ति, सड़क या डाक टिकट नहीं है। वह एक विचार है— एक निहत्था इंसान भी अन्याय के सामने खड़ा हो सकता है।



और इतिहास कभी-कभी उसी खड़े हुए इंसान से बदलना शुरू होता है।