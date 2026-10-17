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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (15:25 IST)

Dussehra 2026: दशहरे पर क्यों बांटी जाती है 'सोना पत्ती'? जानें शमी पत्र का पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य

shami ke patte
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (15:25 IST)
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Shami tree leaves on dussehra: 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन के बाद शमी के पत्ते बांटकर लोग एक-दूसरे को विजयादशमी की बधाई देते हैं। आखिर क्या है इस शनि के वृक्ष के पत्तों का महत्व क्यों बांटते हैं इन पत्तों को और इन्हें सोना पत्ती क्यों कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी कुछ।

1. धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताएँ

शनि और शिव का वास: शमी के वृक्ष में शनि देव का वास माना जाता है। दशहरे पर इसकी पूजा और दीपक जलाने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है। यह भगवान शिव और श्री गणेश से भी जुड़ा है।
महाभारत काल की कथा: पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र-शस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे और बाद में कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। यही कारण है कि क्षत्रिय वर्ग में विजयादशमी के दिन शस्त्र और शमी पूजन का विशेष महत्व है।
अग्नि का स्वरूप: संस्कृत साहित्य में शमी को 'शमी गर्भ' भी कहा गया है, जिसे अग्नि उत्पन्न करने वाला पवित्र वृक्ष माना जाता है।
 

2. 'सोना पत्ती' और सामाजिक महत्व

समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक: रावण दहन के बाद शमी की पत्तियों को 'सोना पत्ती' मानकर एक-दूसरे को बाँटा जाता है। यह परंपरा सामाजिक सौहार्द, अच्छे संबंधों और आर्थिक समृद्धि का संदेश देती है।
श्रीराम ने बांटा साथ सोना: कहते हैं कि प्रभु श्रीराम ने अयोध्यावासियों को जीत की खुशी में स्वर्ण की भेंट दी थी। इसी परंपरा के तरहत शमी के पत्ते को सोना पत्ती मानकर सभी को बांटा जाता है।
शुभता का संदेश: ग्रामीण क्षेत्रों में इसे किसान और व्यापारी वर्ग समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य का शुभ प्रतीक मानते हैं।

3. आयुर्वेदीय एवं पर्यावरणीय गुण

वातावरण की शुद्धि: आयुर्वेद में शमी का विशेष स्थान है। इसकी पत्तियाँ हवा को शुद्ध करती हैं। मानसून के अंत में बीमारियों से बचाव और पर्यावरण संतुलन के लिए इसे बेहद लाभकारी माना गया है।
 

4. कृषि और प्रकृति का भविष्यवक्ता

सूखे का पूर्वाभास: महान ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की 'बृहतसंहिता' के अनुसार, जिस वर्ष शमी वृक्ष में अत्यधिक फूल-फल आते हैं, उस वर्ष सूखे की आशंका रहती है। इससे किसान पहले से सतर्क होकर कृषि संकट का सामना करने की तैयारी कर लेते हैं।

5. किसानों के लिए प्रत्यक्ष फायदे

फसल की सुरक्षा: खेत की मेड़ पर शमी लगाने से तेज हवाओं और तूफानों से फसलों का बचाव होता है।
पशुओं का चारा और ईंधन: भीषण गर्मी में भी हरा-भरा रहने के कारण यह पशुओं के लिए चारे का काम करता है। इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं, जिससे मिट्टी का पोषण बना रहता है।
इन्हीं बहुगुणी, औषधीय और धार्मिक कारणों से बरगद और पीपल की तरह शमी (खेजड़ी) को भी हिंदू धर्म में पूजनीय स्थान दिया गया है।
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