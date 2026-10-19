  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. विजयादशमी
  4. mysuru dasara on october 21 5 interesting facts to know
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (16:32 IST)

मैसूर का दशहरा 21 अक्टूबर को, जानिए 5 रोचक बातें

mysore dusssera
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (16:32 IST)
google-news
Mysuru Dasara: कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर का दशहरा दुनिया भर में अपनी भव्यता, शाही परंपरा और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। 21 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले मैसूर दशहरा से जुड़ी 5 बेहद खास और रोचक बातें निम्नलिखित हैं। मैसूर का दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक का प्रादेशिक त्योहार है, मैसूर में दशहरा लंबे समय तक मनाया जाता है जिसमें भारत के अलावा दुनियाभर से लोग यहां पहुंचते हैं।

1. 400 से अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास

मैसूर में दशहरा मनाने की शुरुआत विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने 14वीं शताब्दी में की थी। जब विजयनगर का पतन हुआ, तब 1610 ईस्वी में वोडेयार (Wodeyar) राजवंश के राजा राजा वोडेयार प्रथम ने इस परंपरा को मैसूर में फिर से शुरू किया। तब से लेकर आज तक यह उत्सव इसी भव्यता के साथ मनाया जाता आ रहा है।

2. देवी चामुंडेश्वरी की विजय का उत्सव

मैसूर का नाम पौराणिक राक्षस 'महिषासुर' के नाम पर पड़ा है। मान्यताओं के अनुसार, देवी चामुंडेश्वरी (दुर्गा जी का रूप) ने इसी पावन भूमि पर महिषासुर का संहार किया था। इसी विजय की खुशी में मैसूर में 10 दिनों तक नाडहब्बा (राज्य उत्सव) मनाया जाता है।
 

3. 'जंबो सवारी' (Jumbo Savari)- शाही हाथी जुलूस

दशहरे का सबसे मुख्य और आकर्षक अंग 'जंबो सवारी' यानी हाथियों का भव्य जुलूस है। विजयादशमी के दिन मुख्य हाथी (जिसका नाम 'अभिमन्यु' रहा है) अपनी पीठ पर 750 किलोग्राम वजनी सोने का हौदा (Golden Howdah) उठाकर चलता है। इस सोने के सिंहासन रूपी हौदे में देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा विराजमान होती है।

4. 1 लाख से अधिक बल्बों से जगमगाता मैसूर महल

उत्सव के दौरान मैसूर पैलेस (Mysore Palace) का दृश्य किसी दिव्य लोक जैसा दिखता है। पूरे 10 दिनों तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक महल को लगभग 1,00,000 (एक लाख) विशेष बल्बों से रोशन किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश-विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं।
 

5. मैसूर पैलेस का 'खास दरबार' (Private Durbar)

यद्यपि अब राजशाही समाप्त हो चुकी है, लेकिन वोडेयार राजवंश के वंशज आज भी महल के भीतर अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हैं। विजयादशमी के दिनों में महल में 'खास दरबार' लगाया जाता है, जहाँ राजपरिवार के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा में अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर पूजा-अर्चना और अनुष्ठान संपन्न करते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
माधवाचार्य जयंती 2026: जानिए महान वैष्णव संत के जीवन से जुड़ी 5 रोचक बातें

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

सूर्य गोचर 2026: तुला राशि में प्रवेश से दिवाली पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज

सूर्य गोचर 2026: तुला राशि में प्रवेश से दिवाली पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइजसूर्य का तुला में यह नया पड़ाव हर राशि के लिए अलग रंग लेकर आ रहा है। 17 अक्टूबर 2026 की शाम 7:45 बजे जब सूर्य तुला राशि में कदम रखेंगे, तो अपनी नीच स्थिति के कारण माहौल में थोड़ा बदलाव जरूर लाएंगे। पर याद रखिए, सिर्फ ग्रहों की जगह सब कुछ तय नहीं करती, आपकी कुंडली के पन्नों का भी बड़ा रोल होता है। जानिए इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है।

Vijayadashami 2026: दशहरा पर अपराजिता देवी पूजा, शस्त्र पूजा, रावण दहन और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त व संपूर्ण विधि

Vijayadashami 2026: दशहरा पर अपराजिता देवी पूजा, शस्त्र पूजा, रावण दहन और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त व संपूर्ण विधि20 अक्टूबर 2026 नवमी तिथि दोपहर 12:50 रहेगी। उदयातिथि के अनुसार कई श्रद्धालु इस दिन नवमी की पूजा, कन्या भोज, हवन और पारण करेंगे और रात में दशहरा मनाएंगे। दशमी और नवमी दोनों के लिए संपूर्ण मुहूर्त और विधि।

Diwali Lakshmi puja 2026: दिवाली कब है, कब करें लक्ष्मी पूजा?

Diwali Lakshmi puja 2026: दिवाली कब है, कब करें लक्ष्मी पूजा?साल 2026 में दीपावली (लक्ष्मी पूजन) का मुख्य पर्व 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल और निशिथ काल में की जाती है। जिस दिन अमावस्या तिथि इन दोनों कालों में व्याप्त होती है, उसी दिन दीपावली पूजन का विधान है।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय20 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

शरद पूर्णिमा 2026: कोजागार पूजा, दिवाली से पहले इस रात मां लक्ष्मी की पूजा क्यों है इतनी खास?

शरद पूर्णिमा 2026: कोजागार पूजा, दिवाली से पहले इस रात मां लक्ष्मी की पूजा क्यों है इतनी खास?आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि वर्ष की सबसे दिव्य और चमत्कारिक रातों में से एक मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह पावन पर्व 25 अक्टूबर 2026, रविवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस रात माँ लक्ष्मी का धरती पर आगमन होता है। आइए जानते हैं कोजागार पूजा का सही समय, इसका महत्व और इससे जुड़ी अद्भुत परंपराएँ।