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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (16:28 IST)

माधवाचार्य जयंती 2026: जानिए महान वैष्णव संत के जीवन से जुड़ी 5 रोचक बातें

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (16:28 IST)
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महान दार्शनिक, समाज सुधारक और द्वैत वेदांत के संस्थापक श्री मध्वाचार्य जी की जयंती 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी यानी विजयादशमी के पावन पर्व पर मनाई जा रही है। 13वीं शताब्दी में जन्मे श्री मध्वाचार्य जी ने भक्ति मार्ग और ज्ञान परंपरा को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 5 बेहद खास और रोचक बातें।
 

1. द्वैत वेदांत (Dualism) के प्रतिपादक

जहाँ अद्वैत दर्शन में आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है, वहीं मध्वाचार्य जी ने द्वैत सिद्धांत की स्थापना की। उनका स्पष्ट मानना था कि ईश्वर (श्री हरि विष्णु) और जीव (आत्मा) दो अलग-अलग सत्य हैं। ईश्वर स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं, जबकि सभी जीव परतंत्र और उन पर आश्रित हैं।
 

2. वायुदेव के तीसरे अवतार की मान्यता

दक्षिण भारतीय वैष्णव परंपरा और शास्त्रों के अनुसार मध्वाचार्य जी को 'मुख्यप्राण' (वायुदेव) का तीसरा अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में श्री हनुमान और द्वापरयुग में भीमसेन के बाद कलयुग में वैदिक ज्ञान के संरक्षण के लिए उन्होंने श्री मध्वाचार्य के रूप में जन्म लिया था।
 

3. उडुपी श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना और 'अष्ट मठ' परंपरा

कर्नाटक के तटवर्ती शहर उडुपी को आध्यात्मिक केंद्र बनाने का श्रेय मध्वाचार्य जी को ही जाता है। उन्होंने ही उडुपी के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर की देखरेख और पूजा-अर्चना की परंपरा को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपने 8 प्रमुख शिष्यों के साथ 'अष्ट मठ' (8 मठों) की स्थापना की, जो परंपरा आज भी उडुपी में निरंतर चली आ रही है।
 

4. उडुपी की अनोखी 'कनकना किंडी' (खिड़की से दर्शन)

उडुपी मंदिर से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। कहा जाता है कि जब अनन्य भक्त कनकदास को जातिगत कारणों से मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो मध्वाचार्य जी के मार्गदर्शन और कनकदास की निश्छल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति का मुख स्वयं पश्चिम की ओर (दीवार की तरफ) घूम गया था। दीवार में एक छोटा सा छेद बन गया, जिससे कनकदास ने प्रभु के दर्शन किए। आज भी उडुपी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन इसी 'कनकना किंडी' (खिड़की) के माध्यम से किए जाते हैं।
 

5. अद्भूत शारीरिक बल और बाल्यकाल के चमत्कार

ज्ञान और भक्ति के साथ-साथ मध्वाचार्य जी में असीम शारीरिक बल भी था। बचपन में उनका नाम 'वासुदेव' था। कहा जाता है कि केवल 7-8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विशालकाय पत्थरों को उठाने और हिंसक पशुओं को शांत करने जैसे कई अलौकिक कार्य किए थे। वे शास्त्रार्थ (तर्कशास्त्र) में इतने प्रखर थे कि कम उम्र में ही विद्वानों को अपने ज्ञान से निरुत्तर कर देते थे।
 
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