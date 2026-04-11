वल्लभाचार्य जयंती: जानिए संत के जीवन की 5 चौंकाने वाली और प्रेरक बातें

Vallabhacharya Jayanti 2026: प्रभु वल्लभाचार्य की जयंती वैशाख माह की कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह जयंती 13 अप्रैल 2026 सोमवार को रहेगी। कृष्ण भक्तकाल में उन्होंने श्रीकृष्ण के मार्ग का खूब प्रचार प्रसार किया। अपने दौर के ये बड़े संत थे और उन्होंने जो कार्य किए उनकी चर्चा आज तक होती है। जानिए उनके बारे में 5 खास बातें।

1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

जन्म: उनका जन्म 1479 ईस्वी (वैशाख कृष्ण एकादशी) को छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में हुआ था।

परिवार: वे तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट और इलम्मागारू के पुत्र थे। उनकी पत्नी महालक्ष्मी और दो पुत्र गोपीनाथ व श्रीविट्ठलनाथ थे।

कार्यक्षेत्र: उनका जन्म काशी में हुआ, लेकिन उनकी मुख्य कर्मभूमि ब्रजमंडल रही।

2. शिक्षा और संप्रदाय

दीक्षा: काशी में शिक्षा ग्रहण की और विल्वमंगलाचार्यजी से 'गोपालमंत्र' की दीक्षा ली। उन्होंने स्वामी नारायणेन्द्रतीर्थ से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की।

वैष्णव परंपरा: वे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी के दर्शन को विकसित किया।

3. शुद्धद्वैत मत और पुष्टिमार्ग

दर्शन: वल्लभाचार्य ने 'शुद्धद्वैतवाद' का प्रतिपादन किया, जिसमें माया रहित ब्रह्म को कारण और जीव-जगत को उसका कार्य माना गया है।

पुष्टिमार्ग: उन्होंने भक्ति के 'पुष्टिमार्ग' (ईश्वर की कृपा का मार्ग) की स्थापना की।

प्रमुख ग्रंथ: ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत पर सुबोधिनी टीका और तत्वार्थदीप निबंध।

4. श्रीनाथजी स्वरूप और सेवा

स्वरूप: पुष्टिमार्ग में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा होती है, जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है।

प्राकट्य: श्रीनाथजी का मुख वल्लभाचार्य के जन्म के वर्ष (1479) में प्रकट हुआ। 1493 में उन्हें प्रभु के साक्षात दर्शन हुए।

मंदिर: वर्तमान में श्रीनाथजी राजस्थान के नाथद्वारा (मेवाड़) में विराजित हैं। यहाँ उनकी सेवा मानव दिनचर्या के अनुसार आठ पहरों (मंगला से शयन तक) में की जाती है।

5. शिष्य और समाधि

शिष्य: उनके कुल 84 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्द दास और कृष्णदास (अष्टछाप के कवि) मुख्य हैं।

जल-समाधि: 1530 ईस्वी में 52 वर्ष की आयु में उन्होंने काशी के हनुमानघाट पर गंगा में जल-समाधि ले ली।