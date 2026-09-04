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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (12:14 IST)

गोगा नवमी 2026: जाहरवीर गोगादेव के 5 चमत्कार जो आपको चौंका देंगे

goga dev ji
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (12:21 IST)
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Miracles of Goga Maharaj: प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को 'गोगा नवमी' का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता और सिद्ध पुरुष जाहरवीर गोगादेवजी की पूजा-अर्चना को समर्पित है। गोगाजी महाराज को सांपों के देवता और 'जांपीर' या 'जाहर पीर' के रूप में भी पूजा जाता है। इस बार यह तिथि 5 सितंबर 2026 को है।

कौन हैं गोगादेवजी?

गोगादेव जाहरवीर (लगभग 950 ईस्वी) चौहान वंश में जन्मे राजस्थान के अत्यंत प्रसिद्ध एवं चमत्कारिक सिद्ध पुरुष हैं। इनसे जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-
 
दिव्य जन्म: गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा (चूरू) में चौहान वंश के राजपूत शासक जेवरसिंह (जैबर) की पत्नी रानी बाछल के गर्भ से हुआ था। मान्यता है कि उनका जन्म महायोगी गुरु गोरखनाथ के दिव्य प्रसाद और वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था।
 
गुरु गोरक्षनाथ के प्रिय शिष्य: गोगाजी महाराज गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के छह प्रसिद्ध सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है।
 
सांपों के देवता और पीर: लोकमान्यता के अनुसार गोगाजी को सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में उनकी अपार मान्यता है, इसलिए उन्हें गोगाजी चौहान, गुग्गा, जाहिर वीर और 'जाहर पीर' के नाम से जाना जाता है।
 
पवित्र समाधि स्थल (गोगामेड़ी): राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में गोगाजी का पावन धाम 'गोगामेड़ी' स्थित है। यह समाधि स्थल उनके जन्म स्थान ददरेवा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हर वर्ष विशाल मेला लगता है।
 
देश रक्षा में शहादत: इतिहासकारों और लोकगाथाओं के अनुसार गोगादेवजी ने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अपने पुत्रों व वीरों के साथ सतलुज नदी के मार्ग की रक्षा करते हुए मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी थी।

जाहरवीर गोगादेवजी के 5 प्रसिद्ध चमत्कार

1. महायोगी गुरु गोरखनाथ का दिव्य गुगल वरदान

गोगाजी की माता बाछल संतानहीन थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें प्रसाद के रूप में 'गुगल' नामक फल दिया था। गुरु के इसी वरदान से महारानी बाछल के गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम 'गोगा' (गुगल फल के नाम पर) पड़ा।
 

2. सर्पदंश से पत्नी केलमादे को जीवनदान

पौराणिक कथा के अनुसार, गोगाजी की पत्नी केलमादे को विवाह से पूर्व एक नाग ने डस लिया था। जब गोगाजी को यह पता चला तो उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर मंत्रोच्चार शुरू किया, जिससे डरकर स्वयं नागराज प्रकट हुए। नागराज ने केलमादे का ज़हर वापस निकाला और गोगाजी को यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति सर्पदंश के समय गोगाजी के नाम की तांती (धागा) बाँधेगा, उस पर विष का असर नहीं होगा।
 

3. महमूद गजनवी को युद्ध क्षेत्र में साक्षात दर्शन (जाहर पीर नामकरण)

महमूद गजनवी से युद्ध के दौरान गोगाजी महाराज अपनी सेना के साथ हर तरफ एक साथ दिखाई दे रहे थे। गजनवी जहाँ भी देखता, उसे केवल गोगाजी का पराक्रम ही नजर आता था। उनके इस अलौकिक चमत्कार को देखकर गजनवी ने दाँतों तले उँगली दबा ली और उन्हें 'साक्षात प्रकट देवता' यानी "जाहर पीर" की उपाधि दी।
 

4. भूमि में जीवित समाधि लेना

गोगाजी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए गोगामेड़ी स्थान पर धरती माता से मार्ग देने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर धरती माता फटीं और गोगाजी अपने घोड़े सहित जीवित ही भूमि समाधि में लीन हो गए। यह घटना उनके परम सिद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती है।

5. श्रद्धालुओं को सर्पदंश से रक्षा का विश्वास

आज भी ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता है कि खेत में हल जोतने से पहले 'गोगा राखड़ी' (राखी) बाँधी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट ले, तो गोगाजी के नाम का स्मरण करने और थान की मिट्टी लगाने मात्र से ही व्यक्ति विषमुक्त हो जाता है।
 
गोगादेवजी केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि लोक-कल्याण, सद्भाव और भक्ति के प्रतीक हैं। गोगा नवमी का यह पर्व हमें अपने लोकदेवताओं के गौरवशाली इतिहास और उनकी शिक्षाओं को याद रखने की प्रेरणा देता है।
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