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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (14:42 IST)

संत प्रेमानंद महाराज बाबा से जुड़े 5 विवाद क्या है?

sant premanand ji maharaj
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (14:42 IST)
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जब हम हिंदू संतों की बात करते हैं, तो समाज में विविध रूप देखने को मिलते हैं। एक ओर ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो वास्तविक अर्थों में संत परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संतों के भेष में कालनेमी या बहुरूपिए भी सक्रिय रहते हैं। ऐसे में सभी संतों को एक ही तराजू में तौलना उचित नहीं है। इसी संदर्भ में, वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की स्वयं की छवि एक अत्यंत निष्ठावान, विनम्र और एकांतप्रिय साधक की रही है। हालाँकि, हाल के दिनों में उनके आश्रम 'श्रीहित राधा केलिकुंज' के प्रबंधन, सहयोगियों और बाहरी व्यवस्थाओं से जुड़ी कुछ घटनाएँ चर्चा में आई हैं, जिनसे कई विवाद उत्पन्न हुए हैं।
 
  1. साधक की संदिग्ध मृत्यु का मामला
  2. नाबालिग दीक्षार्थी के लापता होने का विवाद
  3. आश्रम सुरक्षा, प्रॉपर्टी डीलिंग और गुटबाजी के आरोप
  4. सोसाइटी निवासियों द्वारा देर रात शोर और ट्रैफिक जाम की शिकायत
  5. जगद्गुरु रामभद्राचार्य का शास्त्रार्थ/ज्ञान संबंधी बयान
 

1. साधक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु

आश्रम से जुड़ा सबसे प्रमुख विवाद 25 सितंबर को घटित हुआ, जब आश्रम के एक 25 वर्षीय युवा साधु (रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी) की आश्रम इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
विवाद: मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि आश्रम प्रबंधन उन्हें मिलने नहीं दे रहा था और उन्होंने निष्पक्ष जाँच की माँग को लेकर प्रदर्शन किया।
वर्तमान स्थिति: पुलिस सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर जाँच कर रही है, जबकि आश्रम ट्रस्ट ने जाँच में पूर्ण सहयोग की बात कही है।
 

2. नाबालिग दीक्षार्थी के लापता होने का मामला

हाथरस के एक 17 वर्षीय किशोर ने प्रेमानंद जी से दीक्षा ली थी, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गया।
विवाद: परिजनों द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और किशोर को बरसाना क्षेत्र के एक अन्य आश्रम से सकुशल बरामद कर लिया।
 

3. देर रात शोर और ट्रैफिक जाम की शिकायत (सोसाइटी विवाद)

प्रेमानंद महाराज हर रात लगभग 2:00 से 2:30 बजे के बीच अपने निवास स्थान से आश्रम तक पदयात्रा करते हैं, जिसके दर्शन हेतु आधी रात को हजारों श्रद्धालु जुटते हैं।
विवाद: 'ओमेक्स ईटरनिटी' और आसपास की आवासीय सोसाइटियों के निवासियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की कि देर रात लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और गाड़ियों के हॉर्न से बुजुर्गों व बच्चों की नींद बाधित होती है तथा रास्तों में जाम लगता है।
समाधान: महाराज जी ने स्वयं श्रद्धालुओं से अपील की कि वे आधी रात को किसी भी प्रकार का शोर न करें और शांतिपूर्वक दर्शन करें।
 

4. आश्रम में गुटबाजी, प्रॉपर्टी और सुरक्षा का मुद्दा

स्थानीय संतों (फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा) और हिंदूवादी नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर आश्रम की सुरक्षा और आंतरिक गतिविधियों की जाँच की माँग की गई।
विवाद: आरोप लगाया गया कि महाराज जी की प्रसिद्धि का लाभ उठाकर आश्रम के इर्द-गिर्द कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलिंग और यमुना खादर की जमीनों के कारोबार में लगे हैं। साथ ही महाराज जी की सुरक्षा के लिए Z+ सुरक्षा व्यवस्था और सेवादारों के पुलिस सत्यापन (Verification) की माँग की गई।
विरोट कोहली: इसी संदर्भ में फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने सनसनीखेज दावा किया कि विराट कोहली 5 करोड़ रुपए लेकर प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे।
खंडन: इन तमाम निराधार और झूठे दावों पर अब कड़ा रुख अपनाते हुए विराट कोहली की प्रबंधन टीम (प्रवक्ता) की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा विराट कोहली के संबंध में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। विराट कोहली केवल प्रेमानंद महाराज जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और आस्था के कारण ही उनसे मिलने जाते हैं।
 

5. जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान

प्रसिद्ध कथावाचक जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज के संस्कृत ज्ञान को लेकर एक टिप्पणी की थी कि "वे संस्कृत श्लोकों के अर्थ का गूढ़ ज्ञान नहीं रखते"। यद्यपि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, फिर भी यह विषय सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा।
 

संतों व समर्थकों का पक्ष

इन विवादों के बीच कई प्रमुख संतों, समर्थकों और कथावाचकों ने प्रेमानंद महाराज का समर्थन किया है। उनका कहना है कि महाराज जी दोनों किडनियों के गंभीर रोग (रिनल फेलियर) से पीड़ित होने के बावजूद निरंतर समाज कल्याण और भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आश्रम या बाहरी व्यवस्था से जुड़ी किसी घटना के लिए सीधे संत को उत्तरदायी ठहराना अनुचित है।
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