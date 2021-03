खौफनाक, मुंबई में मजाक बनी कोरोना गाइडलाइंस, बाजारों में उमड़ी भीड़

मुंबई। महाराष्ट्र के में तेजी से फैलते के बीच मंगलवार सुबह कोरोना गाइडलाइंस का जमकर मजाक उड़ा। यहां के बाजारों में आज सुबह भारी भीड़ दिखाई दी।

मुंबई के में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद भी बाजारों में बड़ी संख्या लोग खरीदारी करते देखे गए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अनदेखी की। इस दौरान कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखाई दे रहा था।

Maharashtra: People gather at Market in to purchase vegetables. Visuals from this morning.

