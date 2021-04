CoronaVirus Live Updates : ‍पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म, पाबंदियां शुरू

-देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,86,452 नए मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,87,62,976 हुई।

-संक्रमण से 3,498 और लोगों की मौत होने से कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,08,330 हुई

-देश में वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित 31,70,228 लोग उपचाराधीन हैं

India reports 3,86,452 new #COVID19 cases, 3498 deaths and 2,97,540 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,87,62,976

Total recoveries: 1,53,84,418

Death toll: 2,08,330

Active cases: 31,70,228



Total vaccination: 15,22,45,179 pic.twitter.com/mRsifO2IMP