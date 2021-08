CoronaVirus India Update : 5 दिन बाद कोरोना केसेस में भारी कमी, 24 घंटे में मिले 30,941 नए कोरोना मरीज

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में के 30,941 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,27,68,880 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,70,640 हो गई है। पिछले 5 दिनों से रोज देश में 40000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 350 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,38,560 हो गई।

देश में अभी 3,70,640 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.13 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 5,684 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.53 प्रतिशत है।

