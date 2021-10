CM केजरीवाल ने लिखा LG को पत्र, मांगी दिल्ली में छठ पूजा कार्यक्रमों की अनुमति

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अनिल बैजल को पत्र लिखकर उनसे छठ पूजा समारोह की अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 से उत्पन्न हालात नियंत्रण में है।

उन्होंने बैजल से छठ समारोह की अनुमति देने के लिए जल्द से जल्द दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक बुलाने का अनुरोध किया।

डीडीएमए ने 30 सितंबर को अपने आदेश में कोविड-19 से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर नदी के किनारे, जलाशयों और मंदिरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण दिल्ली भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था।

I have urged Hon’ble to allow Chhath pooja celebrations in Delhi. Corona is now in control and many other states have allowed it. pic.twitter.com/110ZZtpBMl