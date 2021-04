दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन लेकर पहुंचा टैंकर

सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन का भंडार अगले दो घंटे और चलेगा। वेंटिलेटर और बीआईपीएपी मशीनें भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीजों की जान भी खतरे में हैं और गंभीर संकट की आशंका है।

Delhi: tanker arrives at Sir Ganga Ram Hospital in the national capital after the hospital sends SOS pic.twitter.com/MLDiFm6vmq